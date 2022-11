AaB-træner tager ansvaret for afklapsning

FARUM:Et forfærdeligt efterår fik et meget sigende punktum for AaB, da nordjyderne søndag tabte med hele 1-5 på udebane til FC Nordsjælland i den sidste superligakamp i 2022.

AaB holdt stand mod Superligaens tophold i stort set hele første halvleg, men lige inden pausen bragte Rocco Ascone FC Nordsjælland foran, og da Andreas Schjelderup i anden halvlegs første minut fordoblede føringen, var der ingen vej tilbage.

- Defensivt var vores præstation i første halvleg rigtig god, men offensivt var jeg ikke tilfreds. Vi tabte boldene alt for nemt, og vi viste ikke den kvalitet og det mod, jeg vil se fra holdet.

- De scorede med det samme i anden halvleg, og det gjorde det selvfølgelig meget sværere, men vi viste mere mod i spillet med bolden i anden halvleg, siger AaB-træner Erik Hamrén.

FC Nordsjælland kom også på 3-0, inden Iver Fossum fik reduceret, men den scoring var en ringe trøst, idet et overlegent Nordsjælland-hold scorede yderligere to gange.

- Det er min skyld, at nederlaget blev så stort. Vi gik højere i presset efter 3-1, og det gjorde, at Nordsjælland fik de omstillinger, som de er så gode til, og som vi holdt dem fra i første halvleg. Det var min beslutning, at vi skulle satse, så det tager jeg ansvaret for, siger Erik Hamrén.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Den svenske træner må dermed konstatere, at AaB går til vinterpause med hele syv point op til Brøndby på den rigtige side af nedrykningsstregen.

- Det er selvfølgelig ikke nogen god fornemmelse, men jeg kan ikke klage over attituden. Vi havde ikke den kvalitet, der skal til for at vinde sådan en kamp, så vi skal arbejde med at højne kvaliteten både individuelt og som hold, siger Erik Hamrén, der dog ikke har opgivet håbet om at redde AaB fri af nedrykning.

- Vi har 15 kampe til at sørge for, at AaB også spiller i Superligaen næste år, og skal vi klare det, skal vi forbedre os både offensivt og defensivt. Jeg tror stadig på det, for selv om jeg så absolut ikke er tilfreds med resultaterne, er jeg tilfreds med det arbejde, der bliver gjort hver dag.

- I de sidste par kampe har vi også spillemæssigt taget skridt i den rigtige retning. Vi fortjente ikke mere, end vi fik i dag, men det synes jeg, at vi gjorde mod både Silkeborg og Brøndby. Faktum er dog, at vi har tabt fire kampe i træk, og det må vi forholde os til, siger Erik Hamrén.

Det er blevet til en sejr, to uafgjorte og fem nederlag, siden han i september overtog cheftræneransvaret fra Lars Friis.

- Jeg havde selvfølgelig håbet og troet på, at vi havde fået flere point, så jeg er bestemt ikke tilfreds, siger Erik Hamrén.

Før Superligaen sparkes i gang igen venter nu et transfervindue, hvor AaB måske kan reparere på det, der er gået galt i efteråret.

- Jeg tror, at alle trænere håber på at få forstærket sit hold, men min største opgave som træner er at forbedre de spillere, vi har og højne kvaliteten på den måde, og så må vi se, om vi kan supplere det med noget udefra, siger Erik Hamrén.

