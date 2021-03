AaB-træner tror på sit projekt: - Det er ikke verdens undergang

FODBOLD:Søndag tabte AaB med 0-2 til fynboerne fra OB i sæsonens sidste grundspilskamp i Superligaen.

Dermed misser AaB det erklærede mål om at spille med i mesterskabsslutspillet i denne sæson, hvor Martí Cifuentes er tredje cheftræner efter Jacob Friis og vikarierende Peter Friis.

- Selvom det var vores mål at komme med i top-seks, er det ikke verdens undergang. Vi er i gang med en proces. Vi er inde i en ny periode med mig som træner, og det er aldrig let, når der er tre trænere på én sæson. Jeg prøver at bruge alle de gode ting, som Peter og Jacob har gjort for holdet, og så tilføje nye idéer, siger den spanske cheftræner.

Hvor meget kan du ændre på spillestilen i et nedrykningsspil?

- Det betyder ikke det store. Motivationen i at spille mod de bedste hold spiller jo ind, men vi har også gode hold foran os. Nu må vi forstå, at vi skal møde nogle fine hold, og dem skal vi spille godt imod. Vi har stadig nogle mål at opnå, og der er 10 kampe til at udvikle os på, siger Martí Cifuentes.

- Jeg prøver at finde balancen mellem den vej, vi vil som klub og stab, og den, som spillerne har det godt med. Så der prøver jeg at finde en blanding. Holdet har i halvandet år spillet med fokus på et højt pres, hvor jeg gerne vil spille mere boldbesiddende fodbold. Det tager tid at ændre, tilføjer han.

Spanieren kan dog godt se, at forårets bestræbelser har manglet kvalitet fra tid til anden.

- Jeg er den første til at være kritisk over for vores indsats i nogle af kampene, siden jeg ankom. Derfor arbejder jeg også hårdt hver dag. Det var et mål at komme i top-seks, men vi skal være rolige og tålmodige. Vi skaber noget på lang sigt, siger Cifuentes.

- Vores mål for sæsonen er at udvikle holdet, vinde så mange kampe som muligt og få syvendepladsen, tilføjer han.

Syvendepladsen i Superligaen - altså den øverste placering i nedrykningsspillet - giver adgang til de såkaldte europakvalifikationskampe, hvor en plads på Europa League er på spil mod et hold fra mesterskabsslutspillet.

Se højdepunkterne fra kampen mod OB herunder: