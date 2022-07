AaB-træner var kritisk trods sejr over polakker

FODBOLD:På mål af Iver Fossum, Anosike Ementa og Lucas Andersen vandt AaB tirsdag aften med 3-1 over Warta Poznan i holdets første testkamp under den igangværende træningslejr i Polen.

Det var AaB's første sejr denne sommer, efter at de to første testkampe var endt i en uafgjort kamp mod AGF og et nederlag til FC Midtjylland, men trods sejren er der stadig et stort forbedringspotentiale, konstaterer AaB-træner Lars Friis.

- Det betyder altid noget at vinde, så det er vi glade for. Vi fik mulighed for at teste os mod et hold, der stod rigtig kompakt, men det synes jeg faktisk ikke, at vi løste ret godt. Specielt i første halvleg spillede vi for langsomt, og derfor fik vi ikke åbnet dem ordentligt.

- Det er dejligt at have bolden, men måden, vi løste det på, var ikke tilfredsstillende. Det gode er, at vi er i de rum, vi skal være i, så strukturen ser rigtig ud, men det gik for langsomt. Så der er forbedringsmuligheder, siger Lars Friis.

Han har på træningslejren især fokus på den offensive del af spillet, efter at de to første testkampe hjemme i Danmark blev brugt på at sætte en god defensiv op.

- Vi løste det ok defensivt, og når de blev farlige, var det som regel på omstillinger. Der var dog nogle individuelle pressituationer, hvor jeg er træt af, at vi ikke bider nok på, når modstanderen begynder at drible. Det skal vi også blive bedre til, siger Lars Friis.

AaB-træneren har i sommerpausen valgt at skifte formation fra 3-4-3 til 4-3-3, og det har han nu halvanden uge til at finpudse. AaB runder lørdag træningslejren i Polen af med to kampe for at få flest mulige spillere i kamp.

Søndag 17. juli går det allerede løs i Superligaen på udebane mod Viborg.

- Der er noget at arbejde med, og alt kommer jo heller ikke til at sidde i skabet til den første kamp, men der er bestemt også gode ting at tage med. Vi dominerer jo kampen, men vores beslutninger på bolden skal bare være bedre. Vores hold er spækket med gode spillere, siger Lars Friis.