AaB-træner varsler ændringer

FODBOLD:Syv nederlag og bare et enkelt point blev den magre høst for AaB i sidste sæsons sidste otte kampe, så der er i den grad behov for at nulstille, når AaB'erne mandag formiddag for alvor tager hul på forberedelserne frem mod den kommende sæson med den første træning på græs.

Alt er dog ikke nødvendigvis så skidt, som det så ud, bedyrer cheftræner Lars Friis, der sammen med resten af AaB's trup og trænerstab gik på sommerferie med et nederlag efter straffesparkskonkurrence til Viborg, der dermed snød AaB for en billet til kvalifikationen til Conference League.

- Det var en meget skidt måde at glide ud af sæsonen på, for kampen mod Viborg burde vi jo have afgjort i både ordinær og forlænget spilletid, men der er også gode ting at tage med fra sidste sæson.

- Vi har fået skubbet på nogle ting i forhold til måden, vi gerne vil spille på. Jeg har talt meget om mod, og det bliver jeg ved med, for det er det, det handler om. Vi spiller mod modstandernes mål i stedet for fra side til side, og vi spiller med højt pres og accepterer, at vi nogle steder på banen spiller mand mod mand.

- Vi vidste, at det kunne komme til at koste, og alle de ting skal vi så til at samle nu. Det har naturligvis haft indflydelse på resultaterne, at jeg er kommet ind og har ændret nogle ting. Vi ville gerne lave en kursændring, og det har jeg i første omgang forsøgt at gøre især på det mentale plan. Det kan koste mål, når vi tager chancer, men de eneste, der ikke skal bebrejdes for det, er spillerne, siger Lars Friis.

AaB-træneren er ikke nervøs for, at den dårlige afslutning på sidste sæson vil blive trukket med ind i den kommende.

- Det kommer ikke til at fylde noget overhovedet. Vi nulstiller nu, og jeg tror, at det, der skete i sidste sæson, mest kommer til at fylde noget for omgivelserne.

- Det her er en helt ny start, og der kommer til at være ændringer i måden at gøre tingene på og i måden at sætte holdet op taktisk. Der kommer nogle nye ting, og internt kommer det til at fylde langt mere, end hvad der skete i sidste sæson, siger Lars Friis.

Da han 9. marts tiltrådte som cheftræner i AaB, var der allerede spillet tre kampe af forårssæsonen, så den kommende opstart bliver hans mulighed for for alvor at sætte sit præg på AaB-holdet.

- Vi sætter en linje her. Klubben var på vej fra noget mod noget andet, da jeg kom ind, så vi kunne ikke gå ind og sætte forandringen igennem fuldt ud dengang. Jeg kunne skubbe lidt på i forhold til retningen, men nu gør vi det fuldt ud, siger Lars Friis, der præsenterer sine planer for AaB's fremtidige taktiske udtryk på et møde med spillerne inden mandagens træning.

- Når jeg har præsenteret det for spillerne, vil jeg også meget gerne fortælle mere om, hvad det helt konkret handler om, siger Lars Friis.

Forude venter fire ugers opstart inden superligapremieren på udebane mod Viborg 17. juli.

- Det bliver en fed opstart, der kommer til at stå i taktikkens tegn. Spillerne skal selvfølgelig tilbage i form, men de har ikke mistet ret meget i den her pause.

- I de første uger skal vi kigge på den defensive del, og det skal vi blandt andet også bruge de to første testkampe mod AGF og FC Midtjylland til. Når vi så 3. juli tager til Polen på træningslejr, tager vi for alvor fat på det offensive, siger Lars Friis.

Når AaB mandag går på træningsbanen, bliver det med i hvert fald to nye ansigter i form af offensivspilleren Allan Sousa og forsvarsspilleren Lars Kramer. Sportschef Inge André Olsen slog søndag dog fast, at yderligere forstærkning formentlig kommer til i de kommende dage. Blandt andet er AaB tæt på at have en ny målmand på plads.

Særligt Lars Kramer har Lars Friis et godt kendskab til efter deres fælles tid i Viborg.

- Kramer stod jo på listen heroppe, allerede inden jeg kom til, så det er ikke en spiller, jeg har peget på og sagt, at ham skal jeg bare have. Det havde Jim (analytiker Jim Holm Larsen, red) og Inge (sportschef Inge André Olsen, red.) allerede godt styr på, og så kunne jeg måske bidrage med lidt insiderviden om ham, som bare forstærkede fornemmelsen af, at han er den helt rigtige mand for os.

- Mange bliver jo overraskede, når jeg fortæller, at Lars kun er 22 år, for de synes, at han har været med altid, og han har virkelig også spillet mange kampe allerede. Han har en del rutine på trods af sin unge alder og har fået en flot uddannelse på Ajax' akademi og i Gronningen. Det er en type, man kan bygge en kultur op omkring.

- Han er god på bolden og aggressiv i duellerne, og så skal han sammen med de øvrige spillere i bagkæden selvfølgelig finde ind i relationerne. Jeg håber meget, at han kommer til at tage et stort ansvar i vores defensiv, siger Lars Friis, der i opstarten også får mulighed for at få set en lille håndfuld tilbagevendte spillere an.

Marcus Hannesbo, Jeppe Pedersen, Oliver Klitten og Robert Kakeeto er alle vendt tilbage til AaB efter lejeophold i klubber i henholdsvis 1.- og 2. division.

- De skal have muligheden for at vise sig frem nu. Lige nu er vi 24-25 markspillere, og det er lige i overkanten, i forhold til hvad vi skal være, fordi vi så heller ikke har så mange muligheder for at hive nogle spillere op fra akademiet, som jeg gerne vil have.

- Men de, der kommer tilbage, får muligheden nu, og jeg har jo kun blanke sider i forhold til dem. Jeg er på ingen måde forudindtaget, så det bliver op til dem nu, siger Lars Friis.

Han melder AaB-truppen helt skadesfri før den første træning på græs mandag. Dermed er anfører Lucas Andersen også kommet sig over den skade, som han pådrog sig mod slutningen af sidste sæson.

AaB spiller på lørdag holdets første testkamp på udebane mod AGF. Den kamp kan du se direkte på nordjyske.dk.