AaB-træner: Vi bad om at få tæsk

FODBOLD:AaB's superligahold jagter et sidste positivt indtryk, når de tirsdag aften spiller testkamp på udebane mod OB.

Fredagens nederlag på 3-0 mod FC Midtjylland skal meget gerne vaskes væk, inden det på søndag bliver alvor i Superligaen. Også selvom cheftræner Jacob Friis ikke er bekymret for niveauet.

- Man beder jo om at få tæsk, når man stiller med to blandede hold i hver sin halvleg og møder et Midtjylland-hold i stærkeste opstilling. Men vi vidste, at vi var nødt til at give alle spillerne 45 minutter i benene i den kamp.

- Vi kunne også have valgt at møde et 1. divisionshold, men det havde måske givet os en falsk tryghed. Vi lærer mere af at teste os mod landets bedste, fastslår AaB-træneren om testkampen forleden.

OB ligner en mere ligeværdig modstander, og Jacob Friis har da også planer om at toppe holdet fra start.

- Vi skal finde tilbage til vores base, og jeg kommer selvfølgelig til at sigte efter en startopstilling, som ligner den, vi stiller med på søndag i Esbjerg. Desuden skal de spillere, der starter på banen, meget gerne kunne holde til at spille mindst en time, forklarer han.