AaB-træner: - Vi blev kørt over af Brøndby

AALBORG:Hvis AaB's superligahold er ligeså skidt kørende i søndagens kamp, som klubbens ungdomshold var på lørdagens udflugt til Brøndby, ser det skidt ud.

Særligt U17- og U19-holdene fik decideret tæsk af veloplagte Brøndby-hold.

- Vi blev most af Brøndby. Vi var ganske enkelt bare overmatchet på alle parametre. Vi var ikke tilstede. Det var en meget lang bustur for meget lidt, konstaterer AaB's U17-træner Theis Larsen.

U17-kampen endte med en 5-0-sejr til Brøndby, men det var ikke dagens største lussing til bolsjestriberne.

U19-holdet formåede at tabe 6-0. Det kaldte som for U17-holdets vedkommende på en række mindre positive betragtninger.

- Det var sæsonens dårligste kamp. Vi mødte et godt Brøndby-hold, der ganske enkelt bare løb igennem os. Vi havde haft fokus på at stå lidt mere kompakt i banen, men det lykkedes på ingen måde, siger Kim Leth, der mens han sidder i bussen på vej hjem fra Brøndby bruger biler som en forklaringsmetode til at udstille forskellen mellem de to hold.

- Hvis vi er en lille Fiat, så er Brøndby en stor flot Ferrari. Vi blev kørt over af Brøndby, konstaterer Kim Leth.

- Jeg kan også konstatere, at Brøndby stillede med et fint hold. Blandt andet havde de Yousef Salech med, som har fået førsteholdsdebut, mens vi havde fem U17-spillere med, siger Kim Leth.

Brøndby havde omvendt ikke U17-spillere med. Nok mest fordi Brøndby har hele fem spillere med til U17-EM. Her har AaB "kun" Theo Sander med i truppen.

AaB's U15-hold var det hold, der var tættest på at få point med hjem fra den københavnske Vestegn.

- Vi tabte 1-2 i en kamp, hvor vi skulle have haft point målt på chancer og spil. Særligt i anden halvleg havde vi chancerne til at score, og så scorede Brøndby fra 40 meter til 2-1, siger AaB-træner Dennis Deleuran.

Christian Tcacenco havde udlignet til 1-1 for AaB i første halvleg.

- Spillemæssigt var det en bedre præstation end i de foregående kampe, men det er meget skuffende, at vi ikke fik noget med fra kampen, siger Dennis Deleuran.