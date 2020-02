AaB-træner: Vi har målscorerne i truppen

FODBOLD:AaB’s superligahold har kun 90 minutters kamptræning tilbage, før holdet skal stå knivskarpt til forårspremieren mod Silkeborg næste weekend.

Vendsyssel FF fra NordicBet Ligaen (1. division) agerer i eftermiddag sparringspartner på kunstgræsset ved Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Et opgør vi sender live for vores abonnenter på nordjyske.dk med kampstart kl. 13.00.

- Vi kommer til at køre fuld skrald med de 11 spillere, som har budt sig bedst til i opstarten. Det er kun Lucas Andersen, vi stadig skal passe lidt på, og det betyder, at han kun skal spille den første time, siger cheftræner Jacob Friis.

Et spørgsmål om timing

AaB må til kampen fortsat undvære den skadede duo Kasper Pedersen og Lukas Klitten.

De er dog begge i fremgang, og fremgang er også et ord, Jacob Friis sætter på holdets nye stil med et meget højt presspil. Også selvom det tidligere på ugen blot kastede ét mål af sig over 120 minutter i testkampen mod Freiburgs U23-hold.

- Nogle vil måske stadig tale om, at vi mangler angribere, men i min optik er det et spørgsmål om, at vi skal finde timingen i vores løb og afleveringer. Så har vi spillerne til at lave mange mål, fastslår AaB-træneren.

Profiler sidder over

Modstanderne fra Vendsyssel FF har stadig tre uger frem til forårspremieren, så de er ikke så langt fremme på formbarometeret som AaB.

- Vi har også lidt skadesproblemer på et par nøglepositioner. Andreas Kaltoft vred om på anklen tidligere på ugen, og Ali Massoud har lidt problemer, som gør, at vi skåner han fra kampen. Men vi skal nok give AaB en god matching alligevel, lover cheftræner Johnny Mølby.

Vendelboernes nye amerikanske angriber, Bradford Jamieson IV, er fortsat i en opbygningsfase og er heller ikke med i truppen til testkampen.