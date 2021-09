AaB-træner vil have mere - meget mere

FODBOLD:AaB vandt søndag med 3-2, da nordjyderne spillede ude mod Viborg FF i et intens og målrigt opgør.

Noget, der var til stor glæde hos cheftræner Marti Cifuentes, var holdets bredde og indskifternes præstationer i sejren.

- Det er meget vigtigt at have en bred trup, og det var et af mine mål, da jeg ankom i klubben. Det er altid noget, jeg har jagtet i hele min trænerkarriere, fordi det er utrolig vigtigt at holde alle spillerne i gang, og sørge for at de føler sig vigtige, da en sæsonen er lang, fortæller han.

- I dag startede vi med (Jakob, red.) Ahlman inde, der er en fantastisk og rutineret spiller, men samtidig kommer Børsting ind og gør det også fantastisk i kampen, da han også er en dygtig spiller. Kasper Kusk kommer også ind og laver et godt indhop med et rigtig vigtigt mål, så det var faktisk svært at vælge de sidste til startopstillingen inden opgøret, pointerer Cifuentes.

Udover en bred trup og gode indhop besidder AaB-mandskabet også en anden kvalitet, som spanieren ser positivt på. Cifuentes noterede sig nemlig også, at Pedro Ferreira lavede sine første mål som seniorspiller.

- Jeg tror, det er en fejl, hvis man tror, at Pedro scorer en masse mål i den her sæson, for han har sine styrker andre steder. Men det er virkelig positivt, at flere på holdet bidrager med at score mål. Kampen i dag er et perfekt bevis på, at det er svært at forsvare en kamp hjem i 30 minutter.

- Det jeg rigtig godt kan lide ved kampen, er holdets personlighed. Selvom vi er nede, så bliver vi ved med at kæmpe og jagte mål, og det viser, vi vil have mere. Vi vil have meget mere, understreger Marti Cifuentes.

Selvom alle på og omkring holdet storjublede ved kampens slutfløjt, så er det ikke længe, at AaB-træneren nyder sejren.

- Lige nu er vi rigtig glade, for at vi har vundet, men vi er nødt til at være ydmyge og blive ved med at kæmpe videre.

