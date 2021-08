AaB-træner vil ikke lave 11 ændringer i pokalkamp

FODBOLD:AaB træder tirsdag aften ind i denne sæsons pokalturnering, når det i anden runde af Sydbank Pokalen gælder en udekamp mod FIUK Odense, der til dagligt spiller i Serie 1.

De fynske modstandere har tabt sæsonens første kampe i Serie 1 med henholdsvis 1-5 og 3-9, men til gengæld sikrede de sig adgang til tirsdagens kamp ved at vinde med 2-1 over Løjt IF - ligeledes fra Serie 1 - i første runde af Sydbank Pokalen.

- Vi har forsøgt at indsamle noget materiale på dem, og det er lykkes, så vi er klar til opgaven. Det er aldrig nemt at forudse, hvordan de vil gå ind til sådan en opgave, for som jeg læste deres træner sige, er det jo en stor dag for dem, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Han har ikke i sinde at tage let på tirsdagens opgave.

- Vores tilgang til kampen er, at pokalturneringen er vigtig for os. Det er en måde at komme ud i Europa på, og det er også en vej mod et trofæ, så vi kommer til at tage opgaven seriøst og gå all-in, siger Martí Cifuentes.

Foruden skadede Lucas Andersen og Rufo må han til tirsdagens kamp se bort fra Mathias Ross og Tim Prica, der er på landsholdsopgaver med henholdsvis det danske og det svenske U21-landshold, mens U19-spilleren Oliver Ross til gengæld er med i truppen og kan få sin debut.

- Kampen er en chance for nogle af de spillere, der har trænet godt, men måske ikke spillet så meget på det sidste, men vi skal stadig have en god balance. Jeg kommer ikke til at lave 11 ændringer i startopstillingen, for det er en vigtig kamp. Vi kommer nok til at rotere lidt, men det er jeg jo vant til, selv om vi har spillet med den samme startopstilling i de seneste kampe, siger Martí Cifuentes.