AaB-træner vil se reserver gribe chancen mod stærk modstander

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes kommer til at stille med en blanding af etablerede navne og reserver, når superligaholdet i dag til middag spiller testkamp mod Silkeborg IF fra 1. division.

Opgøret, der spilles bag lukkede døre på aalborgensernes træningsanlæg, bliver vist live for abonnenter på nordjyske.dk med kampstart kl. 12.00.

- Det er min plan at give en masse minutter til nogle af dem, der ikke har spillet så meget på det seneste. Det bliver deres chance for at vise sig frem og desuden få noget kamptræning, som altid giver noget mere end bare træning, siger Martí Cifuentes.

Iver Fossum er ikke til rådighed for spanieren, da han er afsted med det norske A-landshold, men han er ikke den eneste, der er sat ud af spil.

- Nogle spillere har lidt mindre skavanker, som vi skal bruge landsholdspausen på at få styr på, og derfor har vi valgt dem fra til kampen, siger AaB-træneren.

Jacob Rinne, Lucas Andersen, Malthe Højholt, Lukas Klitten, Vladimir Prijovic, Frederik Børsting og Rufo spiller derfor ikke i dag.

Men uanset hvem AaB stiller med i testkampen, får de dog deres sag for mod Silkeborg.

- Vi møder et meget stærkt hold, som har vundet seks kampe i træk i 1. division og i mine øjne ligner en oprykker.

- Men vi vil også gerne teste os med en stærk modstander, for vi har selv store ambitioner, undestreger AaB-træner Martí Cifuentes før testkampen.