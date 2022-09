AaB trak 2. divisionshold i pokalturneringen

NORDJYLLAND:Mens AaB i disse tim

er arbejder på at forhandle et millionsalg af forsvarsspilleren Mathias Ross til den tyrkiske storklub Galatasaray på plads, er superligaklubben onsdag aften trådt ind ind på et andet spor, hvor der potentielt ligger guld og venter på det nordjyske fodboldflagskib.

Det skete, da der blev trukket lod til tredje runde af pokalturneringen. Lodtrækningen blev foretaget, efter at superligaklubben OB blev sparket ud i pokalmørket af 1. divisionsklubben Nykøbing FC efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Her blev 2. divisionsholdet Vanløse trukket op af hatten som AaB's modstander.

Yderligere tre nordjyske klubber er fortsat en del af pokalturneringen. Efter storsejren på 7-2 i det rent nordjyske opgør ude mod FfI skal Vendsyssel FF's 1. divisionshold i næste runde prøve kræfter med superligaens nr. to, Randers FC.

Hobro, der løste billet videre i pokalturneringen med en 3-0 sejr ude over Svendborg-Oure FA, får fornøjelsen af FC Københavns formsvingende mandskab, mens Thisteds 2. divisionshold trak Helsingør fra 1. division.

Lodtrækningen til 3. runde af pokalturneringen Næstved - Silkeborg.

Hørsholm-Usserød - AC Horsens.

Vendsyssel - Randers FC.

FA 2000 - FC Midtjylland.

BSF - FC Nordsjælland.

AB - AGF.

Hobro - FC København.

Aarhus Fremad - Brøndby.

Ishøj - Viborg.

Vanløse - AaB.

Thisted - FC Helsingør.

Brabrand - Vejle.

Næsby - Nykøbing FC.

HB Køge - Sønderjyske.

FC Roskilde - Fremad Amager.

Sædding/Guldager - Middelfart. VIS MERE

Kampene i tredje runde afvikles i dagene 18.-20. oktober, og det bliver til endnu en pokalrunde før jul. Kvartfinalerne og semifinalerne, som først spilles til foråret, bliver spillet over to kampe.

Pokalfinalen spilles denne gang i Parken i København.