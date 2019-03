AaB trak Brøndby: - Det skræmmer os ikke

FODBOLD: Kort efter torsdagens 3-1-sejr over Næstved i kvartfinalen kom AaB op af bowlen i lodtrækningen til semifinalen.

Her artede kuglerne sig således, at Jacob Friis' mandskab igen skal til Sjælland - denne gang for at møde Brøndby. En hård opgave, men AaB har generelt haft en fint tag på de blå-gules hjemmebane.

- Jeg ved ikke helt, om udebane eller hjemmebane er bedst for os. Vi har jo været rimelig gode på udebane, så det er måske ikke helt dumt, lyder Kasper Kusks reaktion på lodtrækningen.

At skulle møde Brøndby på udebane skræmmer heller ikke Tom van Weert.

- Vi spillede jo en tæt kamp derovre for nylig, og jeg synes bestemt, at vi har en chance derovre. Hvis vi kan stå kompakt og komme afsted i omstillingerne, så kan vi gøre ondt på dem, siger hollænderen.

I den anden pokalsemifinale skal FC Midtjylland hjemme møde OB. Kampene skal efter planen spilles 3./4. april.