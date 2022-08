AaB-trio får plads på rundens superligahold

FODBOLD:AaB gjorde mere end at vinde over Brøndby i den forgangne weekends superligakamp. Hele tre af holdets spillere levrede på så højt et niveau i 2-1-sejren på Aalborg Portland Park, at de har fået en plads på rundens hold hos 3F Superligaen.

Matchvinder Mathias Ross, der blev kåret til AaB's bedste spiller af Nordjyskes udsendte, har fået en plads i forsvaret, mens både Pedro Ferreira og Allan Sousa (målscorer til 1-0) er blevet belønnet med en midtbaneplads på holdet.

AaB er det eneste hold, der har tre spillere med på rundens hold, der også rummer to spillere fra klubberne Silkeborg, AGF og FC København.

Rundens hold på superliga.dk er baseret på statistiske oplysninger fra kampen. Det vil blandt andet sige tacklinger, dueller, afleveringer og mål.

