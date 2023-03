AaB-trio skal kæmpe for danske EM-billetter

AALBORG:AaB kæmper i disse år med at få talentudviklingen op at køre i det gear, som den tidligere har befundet sig i. Det er dog langt fra kun fejl og mangler, der kan berettes om fra den front.

Faktisk kan man i AaB glæde sig over, at nogle af klubbens største talenter er så dygtige, at de har fundet vej til U19- og U17-landsholdene, der skal ud at spille den såkaldte Elite Round, der er sidste kvalifikationsskridt inden en EM-slutrunde.

Anders Noshe er udtaget til det danske U17-landsholds, der skal møde Holland, England og Nordirland.

Ander Noshe er årgang 2006. Denne årgang har indtil videre klaret sig nogenlunde, men det vil være en artig overraskelse, hvis Danmark kvalificerer sig til U17-EM, der skal spilles i Ungarn til sommer.

Oliver Ross og Theo Sander er udtaget til det danske U19-landshold, der skal til Spanien, hvor de to øvrige modstandere er Ukraine og Luxembourg.

- Det kunne være stort at slutte min tid som ungdomsspiller med en tur til et EM, siger Oliver Ross, der har været en af profilerne på årgang 2004-landsholdet.

Han får selskab af Theo Sander, der ellers er et år yngre, men han er en af tre 05'ere, der er hevet en årgang op.

- Det har 100 procent været et mål for mig at komme med omkring 04-landsholdet. Det er et stort skulderklap, at jeg er udtaget til årgangen ældre end min egen. Det har nok heller ikke skadet, at jeg har haft et par gode kampe i Superligaen på det seneste, siger Theo Sander.

På samme måde kommer Oliver Ross også ganske formstærk ind til den kommende landsholdstermin. I mandagens kamp mod FC Midtjylland leverede han et imponerende indhop, hvor den ene gode aktion afløste den anden.

- Jeg er virkelig glad for, at jeg har fået spilletid i kampene mod Viborg og FC Midtjylland. Jeg vil jo gerne vise, at jeg også kan bidrage til vores kamp for overlevelse i Superligaen, siger Oliver Ross, der med sindighed i stemmen konstaterer, at det gik okay mod FC Midtjylland.

I modsætning til Oliver Ross har Theo Sander faktisk prøvet at være med til en EM-slutrunde. Det var han sidste sommer, da han vogtede målet på det danske U17-landshold, der var med til EM i Israel og nåede en kvartfinale.

- Det kunne være stort at få lov til at kvale ind til endnu et EM. Det var en helt særlig oplevelse at være med ved den lejlighed, siger Theo Sander.

Som ny spiller på det ældre U19-landshold er Theo Sander godt tilpas med, at Oliver Ross også er med.

- Det er meget rart, at "Oli" også er med. Han kender jo holdet bedre, end jeg gør, og så er det også bare fedt, at vi kan få den her oplevelse sammen, for vi følges jo næsten ad. Vi er godt nok ikke lige gamle, men vi er nogle af de yngste i superligatruppen, så vi har meget til fælles, siger Theo Sander.

Oliver Ross og Theo Sander kommer i aktion fra den 22. til den 28. marts i Spanien. Her er det kun gruppevinderen, der går videre til EM-slutrunden.