AaB-trup stod bag Lars Friis: - Et ærligt samarbejde

FODBOLD:Det kom som et chok for mange omkring AaB, at Lars Friis torsdag blev fyret og erstattet med Erik Hamrén. På samme måde var det en overrasket spillertrup, som måtte tage afsked med deres cheftræner gennem det seneste halve års tid.

Det var nemlig med spillerne bag sig, at Lars Friis havde sin sidste tid i AaB.

- Han havde 100 procent vores opbakning. Vi står sammen om den træner, der er, og vi støtter retningen, som klubben sætter. Det er ikke vores ansvar, hvem der er træner, og hvem der kommer og går. Vi arbejder med de ting, der er, og når en mand går ud, og en anden kommer ind, forsøger vi at løse det på bedst mulig måde, siger anfører Lucas Andersen.

Han afviser dermed, at spillere eller anførergruppe skulle have bakket op om en fyring.

- Vi har haft mange snakke med Lars i anførergruppen, og jeg har sagt det samme til Lars, som jeg har sagt til spillere og ledere. Så det gør ondt på én, når man har haft et ærligt samarbejde med én, og man kan sætte sig ind i situationen, som han står i, siger Andersen.

- Når jeg har snakket eller skrevet med ham, har jeg ikke skjult noget for Lars og sagt andet andre steder. Det tror jeg også, at Lars ville skrive under på, fortæller han.

Et af Lars Friis' præg på den nuværende trup er Younes Bakiz. Offensivspilleren kom fra Viborg og erstattede Kasper Kusk, som blev solgt til Silkeborg. Dermed havde han et godt kendskab til cheftræneren, der ligeledes kom fra Viborg FF.

- Selvfølgelig har han spillet en rolle i, at jeg kom til AaB. Lars Friis var ikke den eneste grund til, at jeg tog til AaB, men det er klart, at han var en del af grunden til, at jeg fik en god mavefornemmelse om at tage til AaB. Det kom pludseligt for mig og resten af truppen, siger Bakiz.

- Men nu har vi fået en ny mand i Hamrén, og jeg er sikker på, at det nok skal lykkes. Han fik ikke en god start, men det er hovedsagligt vores skyld. Der er ikke meget, som han kan ændre på to dage, tilføjer offensivspilleren.

Han er også klar i mælet om, at spillertruppen ikke havde trukket støtten til den nu forhenværende cheftræner i AaB.

- Det er ledelsens beslutning, og det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har ikke kendskab til noget som helst i den dur, lyder det fra ham.

Erik Hamrén havde lørdag sin første kamp som tilbagevendt AaB-træner. Her vandt AGF med 3-1 over nordjyderne i Aarhus.