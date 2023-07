AaB-truppen har reageret stærkt efter nedrykning

IKAST:AaB skød med skarpt i første halvleg af træningskampen mod FC Midtjylland. Først bragede Younes Bakiz AaB foran, og få minutter efter gjorde Lucas Andersen ham kunststykket efter på et frispark.

- Jeg fik faktisk et skidt første touch på bolden. Jeg fik slet ikke taget den med, men det endte med at gå meget godt alligevel, siger Younes Bakiz.

AaB's første skarpretter er meget tilfreds med de takter, som AaB fik vist i de første 45 minutter.

- I første halvleg spillede vi med et hold, hvor der er gode relationer. Vi har spillet mange minutter sammen, og det synes jeg godt, man kunne se på vores spil. Vi var afstemte i presset. Der var nogle gode sekvenser. Blandt andet ved det pres, der fører til det andet mål, siger Bakiz.

Det mål stod der Lucas Andersen på. Først erobrede han bolden, og siden sparkede han et frispark i kassen.

- Det var vel fortjent nok, at jeg fik sparket den i mål på frisparket, for det var en kæmpe mulighed, som jeg fik frataget til at begynde med. Den havde også nok givet rødt i en turneringskamp, siger Lucas Andersen.

Han kunne se tilbage på en kamp, som AaB fik afviklet godt set over alle 90 minutter, men særligt i første halvleg var der lovende takter hos AaB.

- Der var god ro i vores opbygningsspil. Det var bedre end i lang tid, og så fik vi også skabt en del muligheder og afslutninger, som ellers er noget af det, som vi har døjet med, så efter nogle tunge træninger er det meget tilfredsstillende at spille sådan mod FC Midtjylland, siger Lucas Andersen.

Josip Posavec stod igen en solid kamp for AaB. Foto: Bo Lehm

Han hæfter sig ved, at AaB for anden træningskamp i træk hiver en 2-1-sejr i land.

- Det gør alt andet lige, at det vi snakker om med præstationer og selvtillid bliver bakket op af, at vi også får et slutprodukt på det. Vi kan snakke nok så meget om processer, og hvad fanden man ellers kan sætte på af andre ord, men i sidste ende handler det om at vinde, siger Lucas Andersen.

AaB er nu cirka halvvejs gennem opstartsperioden, og de første indtryk er af positiv karakter.

- Vi arbejder utroligt hårdt på træningsbanen. Vi kan selv mærke, at vi lægger på i spillet og træningskvaliteten. Et godt eksempel er det taktiske, hvor jeg hele tiden synes, vi rykker os lige nu, siger Lucas Andersen.

Én ting er det taktiske, noget andet er stemningen i AaB-truppen. Umiddelbart virker det til, at stort set alle i AaB-truppen har accepteret tingenes tilstand. Der er ikke de store mentale tømmermænd at spore i kølvandet på nedrykningen.

- Vi er også rykket mere sammen. Sammenholdet begynder at spire mere, end det gjorde i en meget hektisk afslutning på sidste sæson. Det har skabt en eller anden dynamik, at vi har kæmpet sammen, og vi har lidt sammen, siger Andersen.

- Alle de her ting, hvor vi stod i den her meget tilspidsede situation, hvor det gik som vi frygtede, har på en eller anden måde bragt os tættere sammen. Vi er alle med på, at vi skal ud at præstere, og så er det lige meget, om det hedder Superliga, 1. division eller Champions League, siger Lucas Andersen.

Anders Noshe kom ind og viste igen, at han hele tiden lægger på sin udvikling. Foto: Bo Lehm

I den sidste halve time var det stort set et U20-hold tilsat Thelander og Helenius, som AaB havde på banen, og det hold kæmpede sejren i hus.

- Det er en fantastisk mulighed. Jeg husker selv en preseason, da jeg fik mulighed for at være med omkring AaB's førstehold. Der skal man bare give den gas og suge til sig i de minutter, man får. Det kan være starten på en forhåbentlig stor karriere for mange af dem, siger Lucas Andersen.