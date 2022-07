AaB udelader trio, men har prøvespiller med til Polen

FODBOLD:AaB's superligahold lettede søndag fra Billund Lufthavn med retning mod Poznan i Polen, hvor cheftræner Lars Friis' tropper den næste uges tid er på træningslejr.

Tre spillere fra aalborgensernes trup, Vladimir Prijovic, Marcus Hannesbo og Robert Kakeeto, glimrede dog ved deres fravær på flyet.

- Vi har en meget stor trup lige nu, så vi arbejder på at udleje dem, siger sportschef Inge André Olsen.

Den serbiske forsvarsspiller Vladimir Prijovic, der på to år blot har fået én førsteholdskamp for aalborgenserne, er den, der er tættest på at finde en ny midlertidig klub.

- Vi arbejder på, at han skal udlejes til en serbisk klub, og det ser ud til, at den aftale er tæt på at kunne nå i mål, forklarer AaB-bossen.

For Marcus Hannesbos vedkommende er processen ikke helt så langt fremme.

- Vi har jo hentet en ny spiller ind i form af Andreas Poulsen på positionen (venstre back, red.), så det er planen, at Hannesbo skal udlejes. Derfor giver det også mest mening, at han bliver hjemme i Danmark og forbereder sig på det.

For midtbanespilleren Robert Kakeetos vedkommende gælder det, at han er blevet hjemme fra Polen for i stedet at prøvetræne 10 dage med Vendsyssel FF.

AaB har til gengæld en prøvespiller med i flyet mod træningslejren i Polen. Det er den tidligere FCK-spiller Ali Almosawe, der var med i testkampen mod FC Midtjylland tidligere på ugen. Det 20-årige offensivtalent er transferfri.