AaB uden cheftræner på træningslejren i Spanien

FODBOLD:Da AaB's superligamandskab torsdag middag satte kursen mod Malaga i Spanien, var cheftræner Jacob Friis ikke med ombord.

Årsagen er, at hans snart fireårige datter Luna står foran en afgørende fase i behandlingen af den leukæmi, hun fik konstateret i oktober 2019.

- Selvom vi havde fået at vide, at det ville være tæt på umuligt at finde en donor, så er det alligevel lykkedes. Det betyder, at hun skal have foretaget en knoglemarvstransplantation på Rigshospitalet i løbet af februar, og allerede nu bliver hun indlagt i København for at blive undersøgt og klargjort til operationen i et nøje planlagt forløb, fortæller Jacob Friis.

- Jeg vil selvfølgelig være der 100 procent for hende i den her fase. Jacob Friis, Cheftræner, AaB

AaB-træneren, der ellers har været 100 procent til stede i superligaklubbens opstart, har derfor ikke tøvet et sekund med at fravælge sin tilstedeværelse på træningslejren i Spanien.

- Jeg ser det slet ikke som noget valg. Jeg vil selvfølgelig være der 100 procent for hende i den her fase, som er helt afgørende for, at hun forhåbentlig kommer godt ud på den anden side af behandlingen i løbet af foråret, fortæller Jacob Friis.

Bekymringerne på datterens vegne fylder forståeligt meget. Tankerne kredser eksempelvis om den 31-årige tysker, der har vist sig at være et match som donor.

- Jeg kan ikke lade være med at bekymre mig om, om han nu passer på sig selv. Og så er der selve transplantation, som bestemt ikke er uden risiko. Men lægerne har vurderet, at risikoen for tilbagefald er endnu større, hvis man lader være.

Forventningen er, at de nye stamceller vil danne nyt og sundt blod i datterens krop og samtidig bekæmpe en eventuel rest af kræftceller, som kemoen ikke har taget.

Man anbefaler, at forældrene i sådan et forløb tager sig nogle små pusterum til at lade batterierne op. Jacob Friis, Cheftræner, AaB

- Det hele foregår i højisolation på Rigshospitalet, og i bedste fald kan vi få lov at komme hjem 30 dage efter selve transplantationen, siger Jacob Friis.

Træneren understreger, at han gennem hele det kommende forløb fortsat vil have et vågent øje på AaB, og at han efter træningslejren vil være til stede ved udvalgte træninger samt alle kampe.

- Man anbefaler, at forældrene i sådan et forløb tager sig nogle små pusterum til at lade batterierne op. Her fungerer AaB for mig som et frirum, hvor jeg kan få tankerne lidt væk fra sygdommen og undgå at blive helt kulret.

- Og heldigvis optager vores analytiker Jim Holm Larsen alle træninger, ligesom jeg kan trække data fra hver enkelt spiller, så jeg kan følge nøje med, også når jeg ikke er fysisk til stede, forklarer Jacob Friis.