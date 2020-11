AaB uden norsk målnæse mod Randers FC

FODBOLD:AaB må undvære en af holdets største profiler på det seneste, når de fredag aften gæster Randers FC i Superligaen.

Iver Fossum, der scorede to mål i den meriterende sejr over FCK i Parken og også nettede senest i sejren over Brøndby, var slet ikke på træningsbanen torsdag.

Nordmanden slog knæet i søndagens kamp på Aalborg Portland Park, og selvom der er fremgang at spore, er offensiv-spilleren udeladt fra AaB's trup til kampen.

Venstrebacken Lukas Klitten er også røget på skadelisten i superligaklubben siden weekenden, og i forvejen sidder midtbanespilleren Magnus Christensen udenfor med en brækket hånd.

Det er fredag kl. 19.00, at der er kickoff til Randers mod AaB på Cepheus Park i det østjyske. Kampen vises direkte på TV3 Sport, men kan også følges i livebloggen her på siden.