AaB udlejer Lesniak til Superliga-konkurrent

FODBOLD: Filip Lesniak har spillet sin sidste kamp for AaB.

Den slovakiske midtbanespiller udlejes til Silkeborg IF frem til 30. juni 2020, hvor kontrakten med AaB løber ud. Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Filip Lesniak støder til Silkeborg IFs trup i dag (fredag), og den midtjyske klub tager ligesom AaB hul på 3F Superligaen på søndag.

AaBs sportsdirektør Allan Gaarde siger i en pressemeddelelse.

- Filip fik en god start i AaB og spillede næsten alle kampe i sin første sæson i klubben. Siden har det ikke udviklet sig, som hverken vi eller Filip havde håbet. Derfor ser vi lejemålet til Silkeborg I.F. som den rigtige løsning, for Filip har brug for at spille førsteholdsfodbold, og det havde han ikke udsigt til i AaB.

- Selvom Filip ikke har fået meget spilletid på det seneste, har han hele vejen igennem været topprofessionel, og vi ønsker ham al mulig held og lykke fremover, tilføjer Allan Gaarde.

23-årige Filip Lesniak har spillet otte U/21-landskampe for Slovakiet og kom i sommeren 2017 til AaB efter fem år i Tottenham Hotspur.

- Jeg vil gerne sige tak til alle i AaB. Ikke mindst holdkammeraterne, trænerstaben og administrationen. Jeg havde en god begyndelse i klubben, og selvom det har været hårdt ikke at spille i det seneste halve års tid, har jeg været glad for at være en del af klubben, og jeg ønsker AaB alt det bedste, siger Filip Lesniak i pressemeddelelsen.

Filip Lesniak opnåede 44 officielle kampe for AaB og scorede to mål.