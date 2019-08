AaB udlejer midtbanespiller

FODBOLD: AaB skiller sig midlertidigt af med midtbanespilleren Robert Kakeeto. Han bliver udlejet til den finske klub HIFK Fotboll i hovedstaden Helsinki for resten af efteråret.

Sidste efterår var den 24-årige ugander udlejet til Jammerbugt FC i 2. division.

- Vi har god konkurrence på de centrale midtbanepositioner, hvorfor vi sammen har vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt for Roberts udvikling at tilføje endnu et lejeophold, siger AaB's sportsdirektør Allan Gaarde.

Robert Kakeeto kan få debut i sin nye finske klub, når holdet på fredag aften spiller på udebane mod Inter Turku.

I AaB står Robert Kakeeto foreløbig noteret for 20 officielle kampe, mens det også er blevet til to A-landskampe for Uganda. Hans kontrakt med aalborgenserne udløber ved udgangen af 2020.