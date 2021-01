AaB udlejer midtbanetalent til 1. divisionsklub

AALBORG:19-årige Jeppe Pedersen skal fortsætte sæsonen i Skive. Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

- Vi har sammen med Jeppe vurderet, at det vil være bedst for hans udvikling, hvis han kan få et lejeophold med spilletid på højt niveau, så derfor er vi glade for, at der er faldet en aftale på plads med Skive, siger sportschef Inge André Olsen.

Jeppe kom oprindeligt til AaB fra partnerklubben Hirtshals Boldklub og har kontrakt med AaB indtil 30. juni 2022.

Jeppe Pedersen er noteret for fem officielle kampe for AaB, ligesom det er blevet til 32 U-landskampe for Danmark.