AaB udsætter værtsskab for superligastævne

FODBOLD:Den årlige indendørs turnering for superligaholdene i fodbold, KMD Cup, bliver alligevel ikke afviklet i Aalborg til januar.

Efter planen skulle Brøndby, AGF, OB og AaB stille til start i Gigantium Isarena, men på grund af coronasituationen har arrangørerne valgt at udskyde turneringen med ét år, som den i stedet afvikles i januar 2022.

- Med tanke på den generelle status i Danmark for Covid-19, og at det i 3F Superligaen er besluttet p.t. ikke at operere med gæstende fans til kampene, vurderer vi ikke, at det vil være sandsynligt, at vi til januar kan have 4.500 tilskuere til et indendørs arrangement i Aalborg med fans fra fire andre klubber på lægterne også, siger AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

- Endvidere venter der klubberne en historisk kort vinterpause, idet turneringen genoptages allerede 3. februar 2021, hvorfor en indendørs turnering små tre uger før sandsynligvis ikke passer ind i de deltagende klubbers program for forberedelse til forårssæsonen, tilføjer Thomas Bælum.

AaB's superligahold vandt KMD Cuppen i både 2019 og 2020.