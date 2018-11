AaB undgik superligamodstand - Vendsyssel har Brøndby i udsigt

FODBOLD: Der blev torsdag aften trukket lod til forårets kvartfinaler i Sydbank Pokalen. Her blev AaB‘s superligahold tilsmilet af heldet, da de undgå at trække et af de øvrige hold fra landets bedste række.

Næstved fra 1. division (NordicBet Ligaen) kom op af hatten, og de får som det lavest rangerede hold hjemmebane mod Morten Wieghorts tropper. Sjællænderne er dog særdeles formstærke og indtager i øjeblikket andenpladsen i deres række.

Vendsyssel FF er endnu ikke klar til kvartfinalen, da de fortsat mangler at afvikle deres ottendedelsfinale på udebane mod FC Nordsjælland, der er berammet til onsdag 5. december.

Men lykkes det for Jens Berthel Askous tropper at løse den opgave, kan de til gengæld se frem til hjemmebane i kvartfinalen. Her blev de ved torsdagens lodtrækning matchet med Brøndby, der kort forinden havde slået Middelfart 4-1 i ottendedelsfinalen.

Kvartfinalerne i Sydbank Pokalen er berammet til 5./6. marts 2019.

De øvrige kvartfinaler:

Kolding IF (2. division) - FC Midtjylland

OB - Esbjerg