AaB vandt den sidste testkamp: Se billederne fra kampen her

FODBOLD:På mål af Tom van Weert og Tim Prica i anden halvleg hentede AaB fredag eftermiddag en sejr i den sidste testkamp inden næste weekends superligapremiere, da OB blev sendt hjem fra Aalborg med et 1-2-nederlag.

Spillemæssigt gav kampen dog anledning til både plusser og minusser på cheftræner Jacob Friis' blok.

- Det var okay, men så heller ikke mere end det. Overordnet set var det et fint kampbillede, men jeg kan ikke lide, at vi indkasserede så mange omstillinger, som vi gjorde. Det skal trykkes kraftigt i bund, før det gælder, siger Jacob Friis, der har kunnet konstatere, at modstandernes farlige omstillinger har været et gennemgående tema i testkampene frem mod sæsonstart.

- Det er ikke et strukturelt problem, for i situationerne er vi egentlig i numerisk balance. Det handler lidt om mindsettet, når der kommer en nedfaldsbold omkring modstandernes felt, hvor man tager løbet i feltet i stedet for at tænke worst case. Der tager vi lidt nogle dumme beslutninger på enkelte positioner, siger Jacob Friis.

AaB-træneren så omvendt de bedste takter i spillet med bolden.

- Der var okay struktur på det offensive spil. Det var ikke, fordi vi vadede i chancer, men der var noget struktur, der skal være med til at bære os. Presspillet var også okay, men der var en svipser ind imellem. Det var en okay præstation, men med plads til forbedring, og så står vi jo heller ikke med en falsk tryghed, inden det går løs i næste uge, siger Jacob Friis.