AaB var langt fra loftet: Her er udbyttet af kapitaludvidelse

FODBOLD:AaB har fået et bruttoprovenu på 25,3 millioner kroner ud af en den netop overståede kapitaludvidelse, fortæller klubben i en pressemeddelelse. Dermed endte man langt fra målet på 53,3 millioner kroner.

I forbindelse med offentliggørelse af prospektet 22. september oplyste AaB, at der allerede var sikret forhåndstilsagn på godt 20 mio. kr. fra primært AaB’s investorgruppe, bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere.

Bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S fik 10. december 2019 på en ekstraordinær generalforsamling bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen.

AaB’s bestyrelsesformand Torben Fristrup udtaler:

- At vi i en vanskelig tid og i et svært marked er lykkedes med at styrke vores økonomiske fundament, vidner om den opbakning, som vores klub har hos både fans, aktionærer, samarbejdspartnere og alle øvrige interessenter.

- Derfor skal der herfra lyde en stor tak til enhver, der har bakket op om aktieemissionen, så vi nu er sikret et endnu bedre kapitalredskab, hvilket stiller os endnu stærkere i jagten på at opnå vores ambitioner og målsætninger såvel sportsligt som kommercielt, siger Torben Fristrup.