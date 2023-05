AaB-veteran afviser flade batterier efter nedtur

AALBORG:En stime på fem kampe uden nederlag i Superligaen blev søndag brudt, da cheftræner Thomas Thomasberg tog sejrrigt fra Aalborg med sit mandskab. FC Midtjylland vandt nemlig 2-0 over AaB få dage efter, at aalborgenserne tabte pokalfinalen i Parken.

Det har dog ikke været en udfordring at komme over skuffelsen mod FC København, forsikrer Jakob Ahlmann, som startede inde mod midtjyderne.

- Jeg synes, at vi kom fra pokalfinalen med en god oplevelse. Både på og uden for banen kunne vi mærke, hvor mange mennesker der er bag os i den her svære tid. Mit indtryk er, at truppen har taget oplevelsen ind, efter skuffelsen har lagt sig. Det er brugt som god energi og motivation frem mod de sidste kampe. Det er aldrig optimalt at spille en kamp så tæt på den i dag, men de fleste har taget den ind og fået motivation, siger den erfarne AaB'er.

Han istemmes af holdkammerat Younes Bakiz, som FC Midtjylland lukkede succesfuldt ned for i søndagens kamp.

- Hvis der var noget om den pokalfinale, er det lagt til siden. Vi ved godt, at de sidste par kampe er så vigtige. Der er ingen tømmermænd. Efter deres første mål viste vi det udtryk, som vi ville, men det er svært at være bagud mod FC Midtjylland, siger offensivspilleren.

Til gengæld erkender 32-årige Jakob Ahlmann, at otte dages kamppause falder godt inden en uge med to finaler for at undgå nedrykning - mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg. I foråret har pokalkampagnen nemlig fyldt i det nordjyske kampprogram.

- Der er ikke nogen tvivl om, at den her pause kommer fint. Vi kan få opladet vores batterier og komme på træningsbanen for at træne nogle ting igennem, lyder det fra ham.

Mod Midtjylland følte han til gengæld ikke, at energien blev en ulempe, selvom venstrebacken var den eneste spiller, som cheftræner Oscar Hiljemark kastede ind som frisk mand i startopstillingen i forhold til torsdagens pokalskuffelse.

- Selvfølgelig har vi haft mange kampe, men jeg tror ikke, at det gør, at vi ikke havde det stærkeste udtryk til sidst. Jeg synes også, at vi har roteret en del spillere, så energien har været okay. Det er ikke en undskyldning. Tværtimod har vi haft et fint udtryk i forhold til alle de kampe, som vi har haft, siger Jakob Ahlmann.

Nu ser han frem til, at AaB selv kan afgøre sin skæbne med to kampe tilbage i sæsonen. De ligger nemlig á point med AC Horsens og med tre point ned til Lyngby, hvilket er status quo, eftersom alle tre mandskaber tabte i indeværende runde.

- Det havde været skønt at slå et lille hul, men det var vi ikke dygtige nok til. Det må vi erkende. Nu venter to finaler i en afgørende uge, og havde du givet os den situation, da foråret gik i gang, havde vi også taget imod. Så jeg tror, at vi skal se sådan på det, at vi har det i vores egne hænder. Det ligger til os, og der er en fin følelse på holdet, lyder det fra ham.