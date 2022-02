AaB-vikar nærmer sig den optimale startopstilling

FODBOLD:Der var en lang række stærke AaB-præstationer, da superligamandskabet lørdag mødte Vendsyssel til to træningskampe i streg på det vindblæste træningsanlæg i Vrå. Her kunne AaB's fans få de første, spæde idéer om, hvordan konkurrencesituationen er i klubben.

Vikarduoen Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz havde nemlig udvalgt 11 spillere til første opgør som tegn på, hvad de tænker om den mulige startopstilling, når Superligaen starter igen om to uger. Her havde den nytilkomne Kasper Høgh eksempelvis fundet en plads.

- Når man har 20 aktuelle spillere, kan en startellever variere meget fra kamp til kamp. Der er nogle tanker om det, og vi nærmer os en startopstilling. Men der er stadig mange pladser, som folk slås om på højeste niveau. Efter den præstation er det blevet sværere for dem, som banker på til startelleveren, siger den forhenværende midtbanespiller i AaB.

Særligt offensivspilleren Louka Prip viste sig frem med to scoringer i det første af opgørene. Her havde klubbens topscorer i Superligaen fået en særdeles central position i angrebet.

- Jeg vil gerne være så tæt på mål som overhovedet muligt. Nu spiller vi med en diamant på midten, så jeg kunne ligge mere som 10'er og være tættere på mål, fortæller han.

- Træningen har været noget af det samme som under Martí (Cifuentes, forhenværende cheftræner, red.), men vi har bygget mere på det offensive spil, hvor vi gerne vil skabe flere chancer i det åbne spil. Det fungerer. Vi bygger bare på det, som er en del af vores projekt lige nu, tilføjer Prip.

Alle kampklare spillere i superligatruppen fik spilletid gennem de to kampe, hvor Hiljemark ligeledes fik set en række reserver og akademispillere an.

- Vi ville have, at flest muligt spillede 90 minutter. Det er dels for den fysiske belastning, så vi kan være så klar som muligt til næste weekend. Vi har en hård konkurrencesituation, og der er mange af spillere, som slås om pladserne lige nu. Jeg er utrolig stolt af spillerne. Det var nogle gode kampe mod en god modstander. Alle gik all-in. Vi spillede i et højt tempo og med høj kvalitet. Det er positivt, og drengene skal have ros, fortæller han.

Teenagerne fra AaB Akademiet formåede ligeledes at give et indtryk af deres niveau, da en række af dem indtog grønsværen i den anden træningskamp.

- Der er mange gode spillere. De kommer med den rette attitude og viser fin kvalitet. Der er nogle fine spillere i akademiet, som vi skal se mere til gennem året, siger Oscar Hiljemark.

