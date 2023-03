AaB-vikar svinger pisken inden kamp for overlevelse

GISTRUP:Oscar Hiljemark har kun stået i spidsen for AaB's superligamandskab i en uge. Det er siden Erik Hamréns fyring blevet til fire træningspas på kunstgræsbanerne i Gistrup.

Selvom det er kort tid, har svenskeren allerede sat sit præg på træningskulturen i AaB. Den konstituerede cheftræner har nemlig skruet på flere knapper - og mest af alt skruet op for intensitet. Der er nemlig færre spilstop, et højere tempo og ikke mindst længere træninger under Hiljemarks styring.

- Med vores trup og spillertyper har jeg en idé om at spille i så højt tempo som muligt. Vi skal være helt klar til kamp, så vi kan sætte vores bedste spillere i positioner, som kræver et højere tempo. Det skal mere eller mindre være i alle aspekter. Der skal være et højere tempo, så spillet generelt foregår hurtigere i kampene. Så er der nogle mindre ting, som også skal kigges på, fortæller den vikarierende cheftræner.

- Det har været interessant. Det har set fint ud. Der har været fin intensitet. So far, so good, konstaterer Oscar Hiljemark, som tilføjer, at han endnu ikke har taget stilling til formationen.

Netop ændringen af AaB-spillernes træningspas bifalder Lucas Andersen, der blåstempler ændringerne gennem den seneste uge.

- Der er høj intensitet og masser af bold. Der er små ting, som han vil justere til i forhold til den måde, som han vil have, at vi spiller på. Der er ændringer i forholdet til, hvordan vi forsvarer, og hvordan intensiteten er. Der er åbninger i angrebsspillet, som vi har arbejdet med. Der har generelt været god energi, siger han.

- Vi har trænet lidt længere tid, og øvelserne er med højere intensitet for at få pulsen lidt op. Vi får energien lidt op og kommer ind i dueller og nærkampe for at få det hele op i et højere tempo, lyder det fra AaB-anføreren.

Søndag står AaB'erne over for AC Horsens i en sand skæbnekamp. Med et nederlag til østjyderne er der nemlig 11 point op over nedrykningsstregen, og dermed skydes chancen for at undgå nedrykning markant i sænk.

- Jeg hæfter ved mig den gode intensitet og energi, som lægges for dagen. Alle er her med samme mål om at vinde fodboldkampe, og det skinner igennem ved træningerne. Folk er inde i det hele og arbejder benhårdt for, at vi står klar søndag, siger Lucas Andersen.

Younes Bakiz er tilbage i fuld træning efter sit skadesforløb, mens Andreas Poulsen er hoppet i fodboldstøvlerne igen. Han arbejder med klubbens fysioterapeut. Dermed er Kasper Jørgensen, Jeppe Pedersen og Kilian Ludewig fortsat på skadeslisten.