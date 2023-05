AaB henter mindst 30 millioner i kapitaludvidelse

Selskabet bag AaB har igangsat en kapitaludvidelse, der skal polstre fodboldklubben økonomisk.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at der allerede er givet forhåndstilsagn om 29,9 millioner kroner blandt nuværende og nye storaktionærer.

Pengene skal kanaliseres ned i ungdomsafdelingen, forklarer bestyrelsesformand Niels David Nielsen.

- Vi mener, at fremtiden – ikke mindst med tilførslen af nye sportslige kompetencer – ser lys ud, og det er fremdeles vores plan, at AaB også fremover skal være en markant faktor i dansk fodbold, hvilket skal ske ud fra en styrkelse af AaB Akademiet.

- Det er meget positivt, at vi allerede har opnået et forhåndstilsagn på knap 30 millioner kroner, og vi håber, at så mange som muligt vil bakke op om AaB og den præsenterede model, så vi sammen kan stå stærkest muligt i bestræbelserne på at indfri vores ambitioner og skabe stolthed og glæde i Nordjylland, siger han.

Aktieemissionen løber fra 15. til 31. maj klokken 17.

Meldingen kommer, lidt over en måned efter at det kom frem, at den tyske investorgruppe Sports Strategy Excellence 22 køber omkring 20 procent af klubben ved den forestående aktieemission mod en indbetaling på knap 14,9 millioner kroner.

Tyskerne kan ende med at overtage endnu mere.

I sidste uge blev Ole Jan Kappmeier, der er en del af den nye investorgruppe, udnævnt til ny sportsdirektør.

Mens der er millioner i udsigt uden for banen, begynder pilen også at pege i den rigtige retning sportsligt.

Søndag vandt AaB 4-0 over den direkte nedrykningskonkurrent AC Horsens og kom et stort skridt tættere på overlevelse i Superligaen. AaB er stadig næstsidst, men blot et enkelt point adskiller nu holdene.

Lyngby på Superligaens sidsteplads er yderligere to point efter nordjyderne efter en sejr over FC Midtjylland søndag.

/ritzau/