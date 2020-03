AaB vil ikke kopiere FCK-model: - Vi har tiltro til spillernes selvdisciplin

FODBOLD:AaB's superligatrup vil også i den kommende tid være spredt for alle vinde for at imødegå spredningen af coronavirus.

Divisionsforeningen, der er klubbernes brancheorganisation, meddelte i weekenden, at al holdtræning er suspenderet i den kommende tid. Efterfølgende meddelte FC København dog, at de et par gange om ugen vil samle tre-fire spillere udendørs på offentlige steder, men det kommer ikke til at ske i AaB.

- Det har vi valgt at droppe, efter at vi fik at vide, at vi skulle undgå holdtræning. Der er måder, man kan omgå det på, men det vil vi ikke. Spillerne kommer til at træne individuelt med udgangspunkt i de programmer, vi har sendt til dem. Vi har tiltro til deres selvdisciplin.

- Derudover har vi i dag (tirsdag, red.) tilsendt dem nogle taktiske opgaver, der kan være med til at stimulere dem på en anden måde. Vi har været inde i en fase, hvor vi har udviklet på vores spillestil, og spillerne har været meget læringsparate og involverede i det, og det forsøger vi at holde fast i ved, at de får nogle videosekvenser, de skal gennemgå, fortæller cheftræner Jacob Friis.

I FC København foregår behandling af skadede spillere fortsat på klubbens træningsanlæg, men også her er tilgangen en anden i AaB.

- De skadede spillere har nogle en-til-en korrespondancer med vores sundhedsstab, og der er også blevet kørt nogle forskellige remedier som blandt andet spinningcykler ud til dem. Nogle spillere har brug for en daglig kontakt, og det kan vi godt klare, uden at vi skal samles, siger Jacob Friis.

Kampene i Superligaen blev i torsdags udskudt i foreløbigt to uger, men Jacob Friis regner med, at kamppausen bliver endnu længere.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der ved, hvad der kommer til at ske, men der er jo gjort nogle tiltag på højeste niveau, og de indikerer ikke, at vi kommer til at spille lige med det første.

- Jeg tænker, at vi, når det hele begynder at lysne lidt igen, får en meddelelse fra Divisionsforeningen om, at nu er der 14 dage, til vi går i gang igen. Det er op til spillernes egen selvdisciplin at holde sig toptunet indtil da, for vi får nok ikke en måned at forberede os i, men omvendt kan man jo sige, at det er ens for alle, siger AaB-træneren.

Tirsdag blev det EM, der efter planen skulle have været spillet til sommer, udskudt til sommeren 2021, og det giver trods alt bedre muligheder for at få sæsonen spillet færdig på den anden side af coronakrisen.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, har flere gange slået fast, at man vil gå langt for at få afviklet Superligaen i den form, det er planlagt. En mulighed er sågar at afvikle en superligarunde hver anden dag, hvis det er nødvendigt.

- Jeg har fuld tillid til, at man når frem til den bedst mulige løsning. I en situation som denne er det ikke sikkert, at der findes nogen optimale løsninger, og der vil selvfølgelig være et fysiologisk aspekt, hvis kampene kommer til at ligge så tæt, men hvis det er den bedst mulige løsning, støtter vi det fuldt ud. Igen vil det jo være ens for alle, siger Jacob Friis.