Åbningssejre til nordjyske hold

ISHOCKEY: De to nordjyske ishockeyklubber er gået på isen igen, og i denne weekend har både Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates spillet deres første træningskamp.

Begge hold testede formen mod Manglerud Star fra den bedste norske række, og resultatet var i begge tilfælde en nordjysk sejr.

Fredag aften vandt Frederikshavn White Hawks 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) på hjemmebane. Nordmændene kom ellers foran, men så tog høgenes nye spillere over. Canadiske Anthony Deluca stjal smart pucken fra keeperen og satte 1-1 i tomt net.

I tredje periode satte to andre nye spillere trumf på. Simon Grønvaldt og letten Roberts Jekimovs sørgede for 3-1.

Lørdag aften var det så Aalborg Pirates’ tur til at besejre Manglerud Star. Det blev med cifrene 4-1 (1-0, 0-1, 3-0) i Gigantium. Også her markerede et par af nyerhvervelserne sig på måltavlen.

Martin Lefebvre bragte piraterne i front tidligt i kampen, men nordmændene kom tilbage i anden periode, så det stod 1-1 inden de sidste 20 minutter. Her sørgede den canadiske tilgang Olivier Hinse og siden tvillingerne Martin og Mikkel Højbjerg for, at sejren alligevel blev ganske sikker.

Næste træningskamp for Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks bliver en intern duel på fredag 18. august i Gigantium.