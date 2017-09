Aagaard på plads i EH Aalborg

HÅNDBOLD: Når EH Aalborg søndag åbner sæsonen i damernes 1. division, bliver det med en klar forstærkning på holdkortet.

25-årige Julie Aagaard, der har ligaerfaring fra både Aalborg DH, Viborg HK, Ringkøbing og Silkeborg-Voel, er nået til enighed med aalborgenserne om at aftale for resten af sæsonen. Hun er således med i søndagens udekamp mod SønderjyskE.

- Julie har jo valgt at flytte tilbage til Aalborg, og hun havde heldigvis lyst til at komme tilbage til vores EH Aalborg-projekt, hvor hun jo også var med ombord i starten (2015-2016, red.). Så det var ikke specielt svært at nå frem til en aftale med hende, fortæller formand Henrik Skals.

Julie Aagaard havde egentlig kontrakt med Silkeborg-Voel til sommeren 2018, men den fik hun for nylig ophævet.

- Med tilføjelsen af Julie på holdkortet, synes vi, at vi har den klart stærkeste trup hidtil, fastslår Henrik Skals.