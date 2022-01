Åh nej ikke igen: Vendsyssel FF atter ramt af corona

FODBOLD:For et år siden røg Vendsyssel FF i vælten, fordi klubben var nedlagt af corona. Nu er den gal igen. Derfor er fredagens træningskamp mod Jammerbugt FC aflyst.

- Vi har fået de første corona-tilfælde nu her, så vi har valgt at holde truppen hver for sig, og så må vi danne os et overblik i løbet af weekenden. Vi har både fået tilfælde blandt spillertruppen men også blandt det øvrige personale. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor mange der er smittet, siger Søren Henriksen.

Søren Henriksen, der er sportslig ansvarlig i Vendsyssel FF, er træt af situationen, men han har heldigvis ikke mistet sin humoristiske sans trods den nuværende status.

- Vi fortsætter traditionen med ikke at spille træningskampe. Nej, mere seriøst var vi ret hurtigt klar over, at vi nok hellere måtte aflyse fredagens træningskamp mod Jammerbugt FC, siger Søren Henriksen med henvisning til, at Vendsyssel forrige vinter blev nedlagt af corona og i sommeropstarten dårligt havde et hold og derfor ringe muligheder for at spille træningskampe.

Der er dog et begrundet håb om, at det denne gang bliver mere overskuelige konsekvenser, som dette coronaudbrud får for Vendsyssel FF's forårsforberedelser.

- Hvis vi lykkes med at få inddæmmet det her smitteudbrud, så er håbet, at vi kan være tilbage på træningsbanen om en uges tid, men vi skal lige have dannet os overblikket over, hvor mange smittede vi har, og så må vi se, hvad vi kan iværksætte for de spillere, der ikke er ramt, siger Søren Henriksen.

Med det lidt længere kikkertsigte skruet på er der stadig optimisme at spore trods de negative nyheder om positive coronatests.

- Vi satser stadig på, at vi kan gennemføre vores træningslejr, men som sagt må vi lige se, hvordan det hele udvikler sig, men jeg er optimistisk omkring, at vi nok skal få en bedre opstart end de forrige gange, siger Søren Henriksen.