Åkesson tilbage på landsholdet - men først skal Frederikshavn sikre Final4

ISHOCKEY:Det vrimler med nordjyder på sæsonens første danske ishockeylandshold, der fra 7. - 9. november deltager i en trenationersturnering i Norge. Det mest overraskende navn er Frederik Åkesson, der til daglig er assistenttræner for Frederikshavn White Hawks. Den tidligere landsholdskæmpe skal optræde som gæstetræner ved turneringen.

- Jeg har fået en henvendelse fra Danmarks Ishockey Union, der gerne vil give nogle af de danske trænere i Metal Ligaen mulighed for at være med omkring landsholdet - for at se, høre og lære af hele det setup, fortæller Frederik Åkesson.

- Jeg synes, det kunne være spændende at blive opdateret på, hvordan tingene foregår på landsholdet. Heinz Ehlers (dansk landstræner, red.) har jo været mange år ude i Europa og vundet flere priser som træner, så jeg er sikker på, jeg kan lære en del af ham, forklarer han.

Frederikshavn White Hawks bakker op om Frederik Åkessons deltagelse på landsholdet, og derudover har han taget ferie fra sit civile job for at kunne slå til på muligheden.

Inden landsholdsturen skal assistenten og White Hawks dog spille tre ligakampe - den første er på fredag i Rungsted.

- Vi skal jagte det sidste stik i forhold til at komme med i Final4. Det kræver i hvert fald én sejr mere. Dermed ikke sagt, at vi så kan slappe af, men så vil vi have nået sæsonens første delmålsætning, siger Frederik Åkesson.

Frederikshavn White Hawks har tre spillere med på det kommende landshold, der udover Norge skal møde Østrig. Det er de tre forwards Nikolaj Krag-Christensen, Søren Nielsen og Christopher Frederiksen. Aalborg Pirates har fire mand med på turen i skikkelse af målmand George Sørensen, backerne Anders Krogsgaard og Sebastian Bergholt samt forward Martin Højbjerg.