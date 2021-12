Aalborg-anfører blev skadet i skrækkamp: Her er status

HÅNDBOLD:Det var kulminationen på en anden halvleg, hvor alt, der kunne gå galt, gik galt, da Aalborg Håndbolds René Antonsen måtte udgå af lørdagens 30-36-nederlag til Bjerringbro-Silkeborg.

Anføreren bankede hånden i halgulvet i ren smerte, efter at han i forsøget på at fange målmand Simon Gades udkast fik et vrid i anklen.

Nu viser det sig dog, at René Antonsen formentlig er sluppet med skrækken.

- Det ser heldigvis ud til, at det ikke er så slemt. Selvfølgelig havde han ondt, men jeg tror ligeså meget, at han blev forskrækket. Det er vores forhåbning, at han kan træne med i morgen (tirsdag, red.) og være klar til vores kamp onsdag (mod TTH Holstebro, red.), siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

René Antonsen fik et vrid i den samme ankel, som han pådrog sig en kraftig forstuvning i for en lille måned siden i Champions League-kampen mod THW Kiel.

- Jeg afslører ikke noget ved at sige, at foden stadig er øm efter det uheld, og derfor gør det pisseondt, hver gang han får et vrid i den. Heldigvis har smerten dog som sagt fortaget sig hurtigt denne gang.

- Det er vi rigtig glade for. Både fordi vi har brug for ham, men også fordi vi under ham at komme med til den slutrunde, han er udtaget til, siger Jan Larsen med henvisning til, at René Antonsen i sidste uge blev udtaget til den danske EM-trup.

Mens René Antonsen efter alt at dømme slap med skrækken, må Jan Larsens egen søn imødese en hård kamp for at komme tilbage på håndboldbanen. I fredags stod det klart, at Martin Larsen pådrog sig karrierens tredje korsbåndsskade i onsdagens udekamp mod Skive.

- Det har været nogle tunge dage, men heldigvis virker det til, at Martin er optimistisk. Han har fået vished for, hvad der er galt, og nu er vi så ved at undersøge, hvad der skal gøres ved det.

- Næste step er, at han skal opereres, og vi er ved at finde ud af, hvem der skal gøre det og hvornår.

- Vi må vente på lægens dom og høre, om det kan laves på en måde, hvor det er forsvarligt for ham at komme tilbage på banen, men heldigvis er der ikke nogen af de eksperter, vi har talt med, der har sagt, at det ikke kan lade sig gøre.

- Hvis det kan lade sig gøre, har han stort mod på at kæmpe sig tilbage, selv om han ved, at det bliver rigtig hårdt, men under alle omstændigheder skal han jo opereres, konstaterer Jan Larsen.

For resten af Aalborg Håndbold-holdet gælder det i onsdagens udekamp mod TTH Holstebro om at rejse sig efter den mareridtsagtige anden halvleg mod Bjerringbro-Silkeborg, hvor en føring på 21-13 blev vendt til et nederlag på 30-36.

- Det var ikke det Aalborg-hold, jeg kender, og spillerne kunne heller ikke genkende sig selv i den anden halvleg. Vi har italesat, hvad der skete, og vi er selvfølgelig allesammen enige om, at det ikke skal ske igen, men det er svært at sætte ord på, hvad der helt præcist gik galt. Vi havde jo spillet drømmehåndbold i første halvleg, og derfor var det så mærkeligt.

- Vi er heldigvis ikke slået ud af hverken det ene eller det andet, så det handler bare om at komme hurtigt videre. Vi kommer nok til at tabe igen, men det må ikke ske på den måde, siger Jan Larsen.