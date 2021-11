Aalborg-anfører bliver tilskuer til CL-brag, og han er ikke den eneste

HÅNDBOLD:Det bliver i en fyldt Sparekassen Danmark Arena, at Aalborg Håndbold onsdag aften tager imod THW Kiel i Champions League.

Blandt de 5000 tilskuere vil René Antonsen sidde. Anføreren blev ankelskadet efter få minutters spil af de to holds første møde i Kiel i torsdags, og den skade holder ham stadig ude.

En røntgenundersøgelse søndag gav dog alligevel godt nyt.

- Der er heldigvis ikke noget, der er brækket, så lige nu venter jeg på, at hævelsen aftager nok til, at jeg kan holde smerterne ud og få min fod i en håndboldsko igen.

- Det går støt fremad, men foden er stadig let hævet og blå, så det bliver de næste dage, der kommer til at afgøre, hvornår jeg er klar, siger René Antonsen.

Han har ikke opgivet at blive klar til lørdagens ligeledes udsolgte topkamp i HTH Herreligaen mod GOG.

- Jeg sigter lidt mod lørdag, men som sagt bliver det udviklingen de næste dage, der kommer til at afgøre det, siger René Antonsen, der ikke er den eneste stregspiller, som cheftræner Stefan Madsen må se bort fra onsdag aften.

Som i de to seneste kampe mod Kiel og Ribe-Esbjerg er svenske Jesper Nielsen ikke spilleklar.

- Jesper er ved at være rask. Han har lidt maveproblemer, der kommer og går, men desværre fik han problemer med lysken i vores hjemmekamp mod Holstebro. Det er ikke gået væk, selv om han har ligget stille i et stykke tid, siger Stefan Madsen.

Dermed er det igen overladt til Henrik Møllgaard og Nikolaj Læsø at passe de to centrale pladser i Aalborg Håndbolds forsvar.

- Både i Kiel og i første halvleg mod Ribe-Esbjerg i lørdags viste Mølle og Læsø, at de godt kan kitte det sammen, men vi trækker store veksler på dem. Vi skal have nogle alternativer, så vi ikke kører dem helt ned i kælderen.

- I torsdags lærte vi også, at vi godt kunne sætte Kiel under pres med vores offensive forsvar, så det vil da undre, om vi ikke skal teste det igen, siger Stefan Madsen.

I Kiel stod den afgørende faktor dog i den modsatte ende af banen. Landsholdsmålmand Niklas Landin slukkede effektivt nordjydernes drømme om point med flere store redninger i kampens slutfase.

- Vi forsøger altid at forberede os så godt som muligt, og det har vi også gjort denne gang. Landin stod en fantomkamp i torsdags, og vi må bare sætte vores lid til, at det ikke sker igen, siger Stefan Madsen.

Onsdagens kamp er også en mulighed for at revanchere sig efter lørdagens chok-nederlag til Ribe-Esbjerg, hvor Aalborg Håndbold i de sidste 25 minutter formøblede en føring på seks mål.

- Vi har selvfølgelig forsøgt at italesætte, hvad det var, vi løb ind i, men uden at rive for meget op i det, for det var jo en total nedsmeltning.

- Det var kontrafase, returløb, forsvar, angreb og målmænd, der faldt. Inklusive os på bænken, der har ansvaret for, at strukturen sidder i skabet. Vi var alle sammen i chok over, at vi kunne falde så dybt.

- Det var skuffende, men vi har også set hinanden i øjnene og sagt, at det ikke er det, der skal kendetegne os, og derfor er det også dejligt, at der allerede kommer en ny opgave igen, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart klokken 18.45.