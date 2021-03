Aalborg-anfører er blevet opereret: Så længe er han ude

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds René Antonsen har som frygtet brækket en knogle i hånden. Uheldet skete i søndagens ligakamp på udebane mod Århus Håndbold, og sent søndag aften bekræftede et røntgenbillede de bange anelser.

Stregspilleren blev mandag opereret på sygehuset i Farsø, og han håber, at han kan være tilbage i aktion for Aalborg Håndbold om fem-syv uger.

- Det er mit bedste bud, men det kommer an på, hvor hurtigt jeg heler, siger René Antonsen.

På den korte bane betyder uheldet, at René Antonsen ikke kommer med det danske A-landshold, der i denne uger spiller to EM-kvalifikationskampe mod Nordmakedonien.

Men endnu værre er det, at han heller ikke kan deltage i Aalborg Håndbolds to ottendedelsfinaler i Champions League mod portugisiske Porto.

- Det er det, der rammer mig hårdest. Landsholdet er en bonus for at have gjort det godt i klubben, men det rammer mig hårdt, at jeg ikke kan hjælpe mine holdkammerater, for det kan jo være sæsonbetydende, at jeg ikke kan være med i de kampe. Især defensivt har det set rigtig godt ud i de sidste mange kampe, så jeg er ærgerlig og også lidt ked af, at jeg ikke kan hjælpe holdet i de kampe, der kommer, siger René Antonsen.

Aalborg Håndbolds anfører har til gengæld en realistisk mulighed for at blive klar til både en eventuel kvartfinale i Champions League samt medaljekampene i den hjemlige liga.

- Min sæson er i hvert fald ikke slut, og det er jeg rigtig glad for. Lige nu ligger jeg her med en helt karrygul hånd, så jeg skal lige komme mig over operationen, men så har jeg masser tid til at opbygge en god form.

- Det er jo ikke benene, der er ramt, så jeg kan sagtens holde mig i gang. Sammen med vores fysioterapeut skal jeg igennem et intensivt arbejde, så jeg står knivskarpt til de afgørende kampe, siger René Antonsen.