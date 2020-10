Aalborg-anfører er kampklar igen

HÅNDBOLD:René Antonsen var blevet hjemme i Aalborg, da Aalborg Håndbold torsdag aften tabte med 33-42 i udekampen i Champions League mod Barcelona.

Antonsen blev knæskadet for halvanden uge siden i hjemmekampen mod THW Kiel, men når det lørdag eftermiddag gælder udekampen mod Skjern Håndbold, regner cheftræner Stefan Madsen med at sende sin anfører i kamp igen.

- René skulle meget gerne kunne spille. Vi har passet lidt ekstraordinært på ham, men han er klar til at spille i Skjern, siger Stefan Madsen.

René Antonsen stødte fredag til Aalborg Håndbold-truppen i Herning, hvor Aalborg Håndbold har overnattet frem mod lørdagens kamp, og anførerens bidrag er tiltrængt i især forsvaret, hvor de mange kampe har sat sine spor.

- Vi skulle passe lidt på Møllgaard og Saugstrup (Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup, red.) i Barcelona, og derfor kom vores forsvar i perioder selvfølgelig til at se lidt specielt ud, så vi håber på, at René kommer med en masse energi, siger Stefan Madsen.

Kampen i Skjern er den sidste, inden en landsholdssamling giver klubberne et kampmæssigt afbræk. Næste opgave er således først 11. november, hvor Bjerringbro-Silkeborg kommer på besøg i pokalturneringen.

- Vi kan selvfølgelig godt mærke, at vi har spillet mange kampe, men det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Vi skal have fundet de ressourcer, der skal til for at slå Skjern, og dem skal vi også nok finde, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Skjern klokken 16.10, og kampen vises på TV 2.