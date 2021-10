Aalborg-anfører må undvære vigtig pause - mens Møllgaard stadig kæmper med småskavanker

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold kunne onsdag aften notere sig for endnu en sejr i Champions League, hvor aalborgenserne indtil videre har vundet fire kampe ud af fem mulige.

Det var nordmakedonske HC Vardar, der blev besejret i Jutlander Bank Arena, hvilket betød, at den nordjyske klub fik taget revanche fra det seneste opgør, som blev tabt i Skopje.

Med HTH-ligaen og Champions League spiller Aalborg Håndbold for tiden stort set to kampe om ugen hver uge, men udover det i forvejen pakkede kampprogram kan René Antonsen som en af mange nu også se frem til flere landsholdskampe, efter han i sidste uge blev udtaget til Nikolaj Jacobsens trup i den kommende landsholdspause.

- Det er dejligt at være med igen. Nu skulle Nikolaj prøve nogle nye spillere af, så jeg er glad for, at jeg er en af dem, der ligger lige på vippen til at skulle bidrage med noget til en eventuel slutrunde. Det er jeg utrolig stolt af, men nu skal vi først nå derhen, fortæller Aalborg-anføreren.

Landsholdsudtagelsen sætter dog også en stopper for René Antonsen, der nu må undvære den ellers tiltrængte pause.

- Man kan altid bruge en lille pause, når programmet er så tætpakket, som det er lige nu, men man siger aldrig nej til en tur med landsholdet og et par kampe. Det eneste, jeg tænkte, var, at det var min sidste friweekend inden nytår, der røg, men det er sådan, det er, og spiller vi foran en kulisse som den her mod Vardar, så spiller jeg gerne hver weekend 10 år frem, forsikrer han.

Selvom en plads i landsholdstruppen er noget, som Aalborg-anføreren er stolt af, så betyder det ikke, at det fylder specielt meget i hans tanker på nuværende tidspunkt.

- Jeg tænker ikke så meget over det endnu, da det for mig handler om at holde mig i gang, så jeg kan gøre alt, hvad der skal til for, at jeg kan bidrage med det, som jeg skal i Aalborg. Jeg har selvfølgelig også en ekstra pose med energi, når jeg skal afsted med landsholdet, fastslår Aalborg-spilleren.

Uden den kommende landsholdspause og med mange hårde kampe for sit ligahold forude, så vil anføreren blive udfordret på sin fysik. Dog mener han selv, at Aalborg Håndbold har den helt rette taktik imod slid og skader.

- Min fysik har det rigtig fint, selvom der kommer lidt slagskader hist og her, hvilket der altid vil gøre, da håndbold er et fysisk spil. Men det er derfor, vi har en stor og bred trup, så vi kan stå stærkest og tage imod de småskavanker, der kommer uden alvorlige konsekvenser, forklarer René Antonsen.

Viceanfører Henrik Møllgaard, der i længere tid har døjet med en drillende læg, måtte dog endnu en gang gå fra banen efter blot fem minutters spilletid.

- Det er min læg, der driller. Vi ved godt, at det lige nu er en balancegang, i forhold til hvor meget jeg kan spille, og i dag var vi lige ved at komme udover grænsen. Derfor er vi også i dialog om, hvilke chancer vi skal tage, da der altid er en risiko for, at skaden kan blive alvorlig, hvis man spiller med den, forklarer Aalborg-veteranen.