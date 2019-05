Aalborg-anfører udtaget til landsholdet

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbolds René Antonsen kan slutte sæsonen af med at få sin debut for det danske A-landshold, der i juni møder Ukraine og Færøerne i to EM-kvalifikationskampe.

Aalborg Håndbold-anføreren var således blandt de 18 spillere, som landstræner Nikolaj Jacobsen fredag udtog til kampene.

René Antonsen får selskab af klubkammeraten Henrik Møllgaard til de to landskampe. Derudover tæller den danske trup de tidligere Aalborg-spillere Jannick Green, Simon Hald og Mads Mensah Larsen.

Danmark møder først Ukraine på udebane onsdag 12. juni, inden man slutter af med en hjemmekamp mod Færøerne. Det opgør spilles i Jutlander Bank Arena i Aalborg søndag 16. juni.