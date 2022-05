Aalborg-anfører: - Vi viste, hvad vi er lavet af

HÅNDBOLD: Skuffelsen stod malet i ansigterne på Aalborg Håndbolds spillere, da de efter kampen mod Veszprém kom ud af omklædningsrummet, hvor de lige skulle sunde sig nogle minutter ovenpå det samlede nederlag i Champions League-kvartfinalen.

Hjemmesejren på 37-35 endte som kosmetik, efter nederlaget på syv mål i Ungarn for en uge siden, men aalborgenserne solgte sig dyrt.

- Skaderne har haglet ned over os de seneste dage, og ydermere måtte Aron (Palmarsson, red.) give op under opvarmningen. Men det var som om, at al modgangen tændte en ekstra ild i os, og vi ville alle bare ind og vise, hvad vi er lavet af. Det var fedt at se, selvom det er skide træls at være røget ud, siger anfører René Antonsen.

Aalborg Håndbold fik først kampens første føring med et lille kvarter tilbage, da Kristian Bjørnsen gjorde det til 31-30. Det viste sig at være en postgang for sent.

- Når vi skal hente syv mål på et hold som Veszprém, så skal vi bruge en keeper, der tager nogle 100 procents-redninger, og det kom Simon Gade ind og gjorde i anden halvleg. Så blev der tændt godt op under kampen, og vi gav os selv muligheden for at gøre det rigtig spændende, forklarer René Antonsen.

Simon Gade skruede op for redningerne i anden halvleg i Aalborgs mål. Foto: Henrik Bo

- Hvis en af vores keepere sammen med forsvaret havde ramt den stime allerede i første halvleg, så kunne det måske være blevet en anden historie, påpeger stregspilleren.

Når han skal evaluere kampen, understreger han dog gang på gang, at han er stolt.

- Vi tabte den her kvartfinale med det store nederlag nede i Ungarn. Men alligevel troede vi på det og slappede ikke af på noget tidspunkt. Vi gav den fuld skrue i 60 minutter, så jeg er faktisk lidt rørt lige nu, lyder det fra René Antonsen.

Med exit fra Europa drejer det sig nu om slutspillet og jagten på guldet i den hjemlige danske liga, og spørgsmålet er, om der er kræfter til det - med tanke på, at syv mand sidder skadet udenfor.

- Vi skal nok til og spille en lille smule anderledes håndbold - for eksempel en del syv mod seks - og skal have brugt nogle af de unge spillere. De kom ind og gjorde det fremragende mod Veszprém, så vi har heldigvis nogen stående på næstsidste trappetrin, der er klar til at træde til.

I første omgang gælder det hjemmekampen mod Skjern på søndag, hvor puljesejren står på spil - og dermed retten til ikke at møde GOG i semifinalen.

- Der venter nogle spændende uger, men hvis publikum kan skabe en kulisse, der bare tilnærmelsesvis ligner den her mod Veszprém, så er jeg ret sikker på, at vi ikke taber ret mange hjemmekampe, slår René Antonsen fast.

Aalborg Håndbold - Veszprem 37-35 Stillinger undervejs: 1-3, 3-5,5-5, 7-9, 11-14, 16-16, (20-21), 24-24, 26-26, 26-29, 29-29, 32-30

Mål for Aalborg: Kristian Bjørnsen 9, Buster Juul 9, Nikolaj Læsø 7, Felix Claar 3, Henrik Mølgaard 3, René Antonsen 2, Valdemar Hermansen 2, Christian Termansen 1, Victor Kløve 1 mål.

Topscorere for Veszprem: Kentin Mahe 6, Rasmus Lauge 6, Gaspar Marguc 5, Manuel Strlek 4

Udvisninger: Aalborg 3, Veszprem 5

Tilskuere: 5020

