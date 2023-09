Aalborg-back revser defensiven: - Der er ikke meget ishockey over det

Tirsdag var der godt gang i netmaskerne i Gigantium, da Aalborg Pirates tog imod Rungsted Seier Capital. Her skulle hjemmeholdet ud i den allersidste del af overtiden for at sikre to point mod sjællænderne, da der stod 5-5 efter tre perioder.

Trods sejren var der langt fra ren glæde i Aalborg-lejren, som gik fra en kamp uden meget brugbart spil.

- Det er en kamp, som vi godt kan smide i skraldespanden. Der var ikke meget ishockey over det. Det fløj frem og tilbage, og der var ingen struktur overhovedet. Vi skal videre og se lidt video over, hvad vi gjorde forkert, og så er der ikke meget mere, som vi kan bruge den kamp til, siger Anders Koch.

Med sejrsmålet i overtiden af Thomas Spelling blev der scoret 11 mål i opgøret. Det er ikke engang den mest målrige kamp fra Aalborg Pirates gennem de første fire ligakampe i sæsonen. I Rødovre blev der nemlig scoret 13, da aalborgenserne vandt 8-5. Dermed kan der godt lukkes mere af bagtil, hvis man spørger Pirates-backen.

- Alle hold vil gerne lukke ned for den slags, medmindre man har en sjov strategi. I sidste ende er det slutspilshockey, som vi arbejder hen imod, og der går det ikke at indkassere så mange mål, som vi gør. Det er selvfølgelig noget, som vi vil af med. Vi skal se på, hvad der går galt, og hvad der går bedre for os, siger Anders Koch.

- Vi scorer mange mål, og det er jo det positive. Vi er effektive, og vi scorede en del mål mod Rungsted. Men det bør ikke være nødvendigt at skulle score seks mål for at vinde en ishockeykamp og til dels seks eller otte ovre i Rødovre for at vinde en kamp. Men sådan er det nu engang, når man ikke har styr på det hele, tilføjer han.

Mod Rungsted scorede Anders Koch sit sjette ligapoint i fire kampe, og dermed har han vist sig at være afgørende fra sin defensive position. Men han ville hellere bytte den rolle ud med mere stabilitet på bagsmækken.

- Jeg er faktisk ikke så vild med min rolle, når kampene udvikler sig sådan her. Jeg vil hellere spille noget mere struktureret ishockey for at være helt ærlig. Det er fint at lave point, men det er ikke mit primære fokus. Jeg er trods alt back, lyder det fra ham.

- En del af mine point kommer fra power play. Der har vi været gode, og det nyder jeg godt af, siger han.

Med tirsdagens sejr er Aalborg Pirates fortsat ubesejrede i ligaregi. Med overtidssejren mod Rungsted har aalborgenserne kun givet ét point væk i de første fire kampe i Metal Ligaen.