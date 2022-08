Aalborg-bagspiller skifter til Frankrig

HÅNDBOLD:Efter fem år hos Aalborg Håndbold skifter bagspilleren Andreas Holst til franske Montpellier HB. Det skriver Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

Skiftet er faldet på plads efter to ugers prøvetræning i det franske. Han havde fået frie tøjler til at søge nye græsgange efter et par sæsoner med begrænset spilletid i Aalborg.

Holst tager til Frankrig med 142 kampe og 404 mål for Aalborg på cv'et.

Montpellier sluttede i sidste sæson på fjerdepladsen i den franske liga, og Andreas Holst ser frem til opgaver i både Frankrig og EHF European League.

- Min tid i Aalborg har været lidt hæmmet af skader, men jeg er stolt af de store præstationer, jeg har været en del af, og ser nu frem til at prøve mig af i det store udland. Jeg vil gerne takke de mange fans for opbakningen i det nordjyske og for alle de mange oplevelser med klubben gennem årene, siger han.