Aalborg beholder succestræner

HÅNDBOLD: De danske håndboldmestre fra Aalborg Håndbold forlænger med succestræner Aron Kristjansson.

Islændingen kom til klubben i sommeren 2016, hvor han underskrev en toårig aftale. Allerede i sin første sæson førte han aalborgenserne frem til DM-titlen, og nu forlænger parterne svingommen med yderligere en sæson. Den nye aftale løber til sommeren 2019.

- Aron Kristjansson viste allerede i den første sæson, at han kan udvikle unge spillere og samtidigt skaffe resultater. Vi glæder os derfor meget over at det er lykkes at beholde en trænerkapacitet som Aron i klubben i de kommende to sæsoner, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Den 45-årige islænding siger, at han er glad for at have styr på fremtiden.

- Aalborg Håndbold har store ambitioner om til stadighed at være i toppen af den danske liga og gøre sig gældende i Europa, og det passer fint med mine egne ambitioner, siger Aron Kristjansson i pressemeddelelsen.