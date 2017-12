Aalborg blev knust efter pausen

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold led det andet nederlag i denne uge, da holdet lørdag eftermiddag tabte et intenst opgør på Fyn på udebane mod GOG og dermed ikke kunne rette op på onsdagens nederlag i Skjern.

Holdet har spillet på to af de sværeste udebaner i landet på fire dage, og det har altså ikke givet point. GOG vandt med 30-26.

Sejren sender GOG hele seks point foran Aalborg i grundspillet, men aalborgenserne er dog stadig fint med i slutspilskampen med 16 point.

Første halvleg var en meget intens og fysisk affære, hvor Aalborg kom bedst fra start og førte med 2-1 efter en god start af Martin Larsen, men hjemmeholdet kom hurtigt ovenpå og udnyttede den første udvisning til Aalborg til at opbygge et forspring på tre mål ved stillingen 8-5.

Der blev virkelig gået til den, og især inde på stregen var der gang i nogle hårde dueller mellem Simon Hald og hjemmeholdets Henrik Jakobsen, og godt midtvejs i halvlegen resulterede det også i en dobbeltudvisning, da dommerne ikke ville se på mere fra de to.

Aalborg kom dog endelig i gang defensivt med fem minutter igen, og Mikael Aggefors begyndte at redde et par bolde, efter Aalborg måtte vente hele 20 minutter på den første redning i kampen.

Et par scoringer fra Magnus Saugstrup og nummer seks fra Martin Larsen betød, at Aalborg kun var bagud med en enkelt pind ved pausen. GOG var her foran med 15-14.

Aalborg kom hurtigt tilbage efter pausen, og på den syvende scoring fra Martin Larsen kom holdet foran med 16-15, men så gik offensiven igen i stå over for en stærkt spillende Frank Mikkelsen i GOG-målet - han nappede de næste fire skud, og GOG profiterede ved at bringe sig foran med 19-16.

Og måske begynder det hårde kampprogram kombineret med mange skader at vise sig. Aalborg kunne ikke rigtigt komme tilbage i opgøret, og keeper Frank Mikkelsen kom også på tavlen med en scoring til 23-17 med 14 minutter igen. Og så så den kamp ud til at være lukket.

Men Aalborg samlede kræfterne om et sidste comeback, og med seks og et halvt minut igen kunne Andreas Holst reducere til 22-24. Men GOG’s Frank Mikkelsen ville det anderledes. Han diskede op med endnu en redning og scorede endda også sit andet mål og bragte igen fynboerne foran med fire. Siden fulgte endnu en fuldtræffer fra målvogteren.

Martin Larsen spillede den bedste kamp i sæsonen for Aalborg Håndbold med 10 fuldtræffere, men Man of the Match må gives til en særdeles velspillende Frank Mikkelsen i GOG-buret.