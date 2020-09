Aalborg bliver vært for DM i boksning

BOKSNING:De danske mesterskaber i amatørboksning vender "hjem" til Nordjylland. 2020-udgaven skal afholdes af Lindholm Bokseklub - med Nørresundby Idrætscenter som kamparena i dagene 13. - 15. november.

Det er otte år siden, at DM sidst blev holdt i det nordjyske - dengang med Aalborg Hallen som ramme.

- DABU (Danmarks Bokse Union, red.) ved, at vi kan håndtere store stævner i gode rammer. Vi arbejder hårdt for boksningen, og et DM er noget særligt, så vi glæder os til at præsentere vores egne talenter på hjemmebane, siger Lindholm Bokseklubs formand, René Sørensen, i en pressemeddelelse.

Nordjysk boksning har været i klar fremgang de senere år, og dermed er der også en god chance for at se lokale boksere i de afgørende kampe, når DM løber af stablen. I 2019 hentede Pandrup Bokseklub fire guldmedaljer (Frederik Lundgaard Jensen, Torben Keller, Magnus Jakobsen og Jonas Jakobsen), mens AK Jyden snubbede en enkelt ved Sune Heltberg. Samme Heltberg er også regerende jysk mester.

Aalborg Kommune er med som samarbejdspartner på DM-stævnet i november.

- Bevægelse er en vigtig del af Aalborgs DNA, og derfor har sporten en helt særlig plads i byen. Det er arrangementer som disse, der er med til at udvikle Aalborg Kommune til at være et sted, hvor der ikke er langt til de store oplevelser, siger så glæder vi os til god boksning i Nørresundby Idrætscenter”, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i pressemeddelelsen.