Aalborg bliver vært for sæsonens første håndboldfinale

HÅNDBOLD:De danske håndboldspillere har hungret efter at komme i kamp, men nu er der så småt ved at ske noget igen, efter ligaen blev lagt ned af corona efter kampen mellem Aalborg Håndbold og Mors-Thy Håndbold 11. marts.

Pokalturneringen er så småt startet op, ligaen er snart i gang, og 1. september skal sæsonens første finale afvikles, når Aalborg Håndbold møder GOG i den danske Super Cup.

Og det bliver på hjemmebane for nordjyderne, i det DHF har placeret kampen i Jutlander Bank Arena.

- Det er fantastisk, at vi nu igen har håndbold på programmet. Denne kamp markerer en del af startskuddet på en ny spændende sæson, hvor elitehåndbolden igen er en del af danskernes hverdag – og med en titel på spil er tingene sat på spidsen allerede helt fra begyndelsen, siger Thomas Christensen, der er direktør i Divisionsforeningen Håndbold i en pressemeddelelse.

- Først og fremmest glæder vi os utroligt meget over, at denne kamp bliver en realitet. Det er altid specielt at spille om titler, og det er noget enhver klub ønsker at være en del af. Desuden er vi glade og stolte over, at Divisionsforeningen har valgt at spille kampen her i Aalborg – og vi ser frem til i fællesskab at skabe et håndboldbrag i forsvarlige rammer, siger direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

Nærmere information omkring billetsalget vil blive offentliggjort på Aalborg Håndbolds hjemmeside snarest muligt.