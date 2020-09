Aalborg bliver VM-vært

CYKELSPORT: Den internationale cykle union (UCI) har på sit management committee meeting besluttet at tildele Aalborg værtskabet for amatørernes VM i landevejscykling i 2024, fortæller Danmarks Cykle Union i en pressemeddelelse.

- For Danmark som cykelnation er det vigtigt, at vi kan tiltrække og afvikle store elite- og breddeevents. Disse events understøtter det arbejde der foregår på alle niveauer i dansk cykling.

- Vi har en fantastisk foreningskultur med dygtige klubber og rigtig mange frivillige. Og vi har værdifulde partnerskaber med værtsbyer og Sport Event Denmark ser frem til at de ikoniske regnbuetrøjer endnu engang kan uddeles i Danmark, siger Henrik Jess Jensen, formand i Danmarks Cykle Union.

Aalborg var også vært for samme VM i 2015, hvor deltagerne roste byen for værtskabet.

- Aalborg er valgt som værtsby for VM i Landevejscykling 2024 for amatører. Det er vi stolte over i Aalborg, for vi ønsker, at Aalborg skal være en kommune, hvor der ikke er langt til de store oplevelser. Bevægelse er en del af vores dna. Idræt og sport har da også en helt særlig plads i Aalborg og i aalborgensernes hjerter.

- Med vores store erfaring med at afholde store cykelsportsarrangementer er jeg sikker på, at deltagerne også denne gang vil få en helt fantastisk oplevelse i byen og på cyklerne" siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune og fortsætter:

- Aalborg Byråd har en ambition om at bringe Aalborg frem blandt de førende cykelbyer i Danmark. Inden for de seneste år er der lanceret en række indsatser, der skal motivere flere til at cykle. Jeg er overbevist om, at et arrangement som VM i Landevejscykling for amatører vil gøre interessen for cykling endnu større og sikre, at Aalborg også i fremtiden bliver markeret på landkortet som en helt fantastisk cykelby. Vi glæder os og ser meget frem til værtskabet, hvor vi vil byde rytterne velkommen med åbne arme