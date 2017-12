Aalborg-boss: Kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne gøre det igen

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold gik lørdag på juleferie med en 35-28-sejr ude mod SønderjyskE, og når Aalborg-spillerne i 2018 skal i aktion igen, skal holde forsøge at forsvare sidste sæsons mesterskab.

Og direktør Jan Larsen har ikke opgivet drømmen om at vinde endnu et mesterskab.

- Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne gøre det igen, men det er så tæt, at der er flere hold, der kan sige sådan. Det bliver altafgørende, at vi ikke får skader, for programmet i foråret bliver også tæt, men hvis det lykkes, synes jeg, at vi har gode muligheder, siger Jan Larsen.

Første mulighed for at hente en titel får Aalborg Håndbold dog allerede 3. og 4. februar, hvor pokalturneringens finalfour afvikles.

- Vi vil rigtig gerne have den pokaltitel. Den har vi aldrig vundet, så det går vi benhårdt efter, siger Jan Larsen, der overordnet set har været tilfreds med efteråret.

- Bortset fra en kamp hjemme mod Brest har vi ramt topniveauet i alle vores Champions League-kampe. Det har formentlig kostet lidt i ligaen, hvor vi tabte et par kampe mod Skanderborg og Nordsjælland, hvor vi var mentalt færdige. Vi ville gerne have haft nogle point med fra de kampe, men generelt kan vi godt være tilfredse, lyder det fra direktøren.